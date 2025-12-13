Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

Outras atrações musicais ainda estão sendo confirmadas ao longo do dia. Também são esperadas participações de Duda Beat, Emicida, Fernanda Abreu, Baco Exu do Blues, Xamã, Lenine e Tony Bellotto.

Os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulinho da Viola participam, amanhã, 14, de um ato musical em Copacabana, no Rio de Janeiro. A manifestação tem como principal alvo o Congresso Nacional e foi convocada na esteira da aprovação do projeto de lei da Dosimetria.

Nas redes sociais, Caetano Veloso listou as principais pautas do protesto. Além do PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro e pela trama golpista e que foi aprovado na Câmara, a convocação faz um apelo pela investigação das emendas Pix, mais transparência no caso Master e decoro e responsabilidade no Supremo Tribunal Federal (STF), entre outros pontos.

"Essa lista para mim é muito importante porque ela realmente se refere a tudo que apareceu como escandalosamente problemático na atitude do Congresso, da Câmera dos Deputados", diz Caetano, em vídeo.

Há protestos convocados em outras cidades do País, como Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Goiânia e a capital Brasília. Em São Paulo, o ato está previsto para ocorrer em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, a partir das 14h.

As mobilizações estão sendo articuladas por artistas, parlamentares e influenciadores ligados à esquerda. As convocações, divulgadas nas redes sociais do portal de notícias Mídia Ninja e do 342 Artes, grupo ligado à produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano, defendem a necessidade de "devolver o Congresso ao povo".