Evandro não descarta retirada da grama sintética na Praça do Ferreira

Entrega da reforma da Praça do Ferreira ocorreu no dia 26 de novembro / Crédito: FCO FONTENELE

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que a gestão municipal está reavaliando o uso da grama sintética instalada na requalificação da Praça do Ferreira, entregue em novembro. A declaração ocorre após críticas de moradores e frequentadores ao material aplicado no principal espaço público do Centro. Segundo Evandro, a Prefeitura não descarta revisar decisões já tomadas quando houver necessidade de ajustes. “Estamos avaliando. Não temos dificuldade de voltar atrás, melhorar ou aperfeiçoar qualquer medida que tenha sido adotada”, declarou na última quinta-feira, 11. O prefeito também reforçou que vê sua função como um gestor atento às demandas da população.