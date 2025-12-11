Câmara rejeita cassação de Zambelli; veja como votam os cearenses

Cearenses se dividem em votação que manteve o mandato da deputada, condenada pelo STF; maioria da bancada do Estado votou por cassar Zambelli

Com a decisão, o processo disciplinar contra a deputada bolsonarista foi encerrado; Zambelli foi condenada, de forma definitiva, a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por participação na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Câmara dos Deputados barrou, na noite da quarta-feira, 10, a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP). A proposta recebeu 227 votos favoráveis à cassação e 170 contrários; apesar disso, eram necessários, pelo menos, 257 votos para retirar o mandato da parlamentar. Houve ainda 10 abstenções e 105 ausências.

A votação dividiu bancadas no Parlamento e gerou tensão nas horas que antecederam a votação em plenário. Siglas como PT, PDT, PSB e PSOL fecharam questão pela cassação. Já o PL — partido de Zambelli — votou majoritariamente pela preservação do mandato, com apenas um dissidente. Outras siglas tiveram divisões, como União Brasil, MDB e PSD.



Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO



Como votaram os deputados do Ceará



Entre os 22 deputados cearenses, 14 votaram pela cassação. Quatro foram contra a cassação e outros quatro estavam ausentes na sessão, que entrou pela madrugada.



Votaram SIM (pela cassação)



AJ Albuquerque (PP) André Figueiredo (PDT) Célio Studart (PSD) Domingos Neto (PSD) Eunício Oliveira (MDB) José Airton (PT) José Guimarães (PT) Júnior Mano (PSB) Leônidas Cristino (PDT) Luizianne Lins (PT) Mauro Benevides Filho (PDT) Moses Rodrigues (União Brasil) Robério Monteiro (PDT) Vanderlan Alves de Souza (Republicanos)

Votaram NÃO (contra a cassação)



André Fernandes (PL) Dayany Bittencourt (União Brasil) Dr. Jaziel (PL) Luiz Gastão (PSD)

Ausentes



Danilo Forte (União Brasil) Enfermeira Ana Paula (Podemos) Matheus Noronha (PL) Yury do Paredão (MDB)

Parecer da CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara havia aprovado parecer do deputado Claudio Cajado (PP-BA) que recomendava a perda do mandato da parlamentar pela incompatibilidade fática absoluta do encarceramento em regime fechado com o exercício do mandato.

"Como alguém pode exercer o mandato estando recluso em regime fechado? O mandato exige presença, comparecer ao plenário e participar das comissões", disse na CCJ.