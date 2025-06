Condenada a 10 anos de prisão pelo STF, Carla Zambelli anuncia saída do Brasil

A deputada federal pelo PL-SP alegou que deve se afastar do mandato para buscar tratamento médico na Europa

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) revelou nesta terça-feira, 3, que deixou o Brasil. Condenada recentemente a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ela informou que está em busca de tratamento médico na Europa e que irá se licenciar do mandato parlamentar.

“Não é um abandono do País, nem desistir da minha luta. É resistir. Continuar falando o que eu quero falar. Poder voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs”, enfatizou Zambelli.

No anúncio, ela declarou que as suas redes sociais serão controladas pela mãe, Rita Zambelli, para “agora, mais do que nunca, poder denunciar todos os desmandos que observamos nesse País”.

