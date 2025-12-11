Câmara rejeita cassação de Carla Zambelli apesar de condenação no STF

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Zambelli teve mandato cassado na Câmara e aguarda audiência de extradição na Itália A Câmara dos Deputados decidiu pela manutenção do mandato de Carla Zambelli (PL-SP) nesta quarta-feira (10/12). Foram 227 votos a favor da cassação e 110 contrários. Eram necessários 257 para que fosse aprovada a perda de mandato da parlamentar, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e está presa na Itália.

O resultado contraria a recomendação feita mais cedo pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara ao plenário da Casa. Os membros da CCJ rejeitaram, por 32 votos a 27, as conclusões do relator original do processo, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), que havia defendido a manutenção do mandato de Zambelli. Ela foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por invadir sistemas de mandados judiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio de um hacker. A deputada sempre negou as acusações. Mais cedo na quarta-feira, a Câmara também analisou o pedido de cassação de outro deputado, Glauber Braga (PSOL-RJ). Os parlamentares decidiram pela suspensão por seis meses dele, em vez da perda de mandato.

Zambelli foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada está no país desde o início de junho e afirmou ser uma "exilada política" que seria alvo de uma suposta "perseguição". Ela argumenta que estaria protegida de ser extraditada por ter cidadania italiana, embora especialistas tenham contestado sua avaliação. Após pedido da Procuradoria-geral da República (PGR), a prisão da parlamentar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois que ela deixou o país.

Seu nome estava na lista de procurados da Interpol, e o Ministério da Justiça também pediu sua extradição. Em outubro, o Ministério Público da Itália emitiu parecer favorável à extradição de Zambelli. A audiência que decidirá se a ex-deputada federal será extraditada para o Brasil está marcada para 18 de dezembro. Zambelli já afirmou que enfrenta problemas de saúde e que "não sobreviveria à prisão".

A deputada pediu licença de seu mandato no início de junho, quando já era considerada foragida. O acórdão do STF que condenou a deputada determinou que seu mandato fosse cassado — entretanto, a decisão precisava ser validada pela Câmara dos Deputados, onde cassação era alvo de disputas políticas. Em junho, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou a declarar que determinaria o fim do mandato de Zambelli sem submeter o processo à aprovação da Câmara.