Câmara aprova, na madrugada, PL que reduz pena de Bolsonaro

Deputados aprovaram redução de penas para condenados por trama golpista e pelo 8 de Janeiro / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O texto-base do Projeto de Lei da Dosimetria foi aprovado na madrugada desta quarta-feira, 10, na Câmara dos Deputados por um placar de 291 a 148. Houve uma abstenção. A votação aconteceu às 2h25min. A medida tem como objetivo a diminuição das penas e poderá reduzir significativamente a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

A base governista tentou retirar o projeto de pauta, mas, por 294 a 146, o PL foi mantido. Posteriormente, o governo tentou votar um adiamento de pauta. Deputados da base questionavam o horário da votação, "na calada da noite", além de questões como o impacto da mudança em outros crimes não relacionados aos dos condenados do 8 de Janeiro.

A inclusão do PL na pauta estava sendo articulada pela direita na Casa Legislativa, que, inicialmente, buscava uma anistia para Bolsonaro: “Como nós não conseguimos construir o ambiente político e os votos necessários para votar a anistia, o primeiro degrau para chegarmos ao nosso objetivo será a redução de penas”, disse em uma coletiva de imprensa o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da oposição.

A votação do projeto vem dias após o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Neste domingo, 7, o senador disse que retiraria sua candidatura em troca de uma anistia para o pai.

A sessão desta terça havia sido suspensa após protesto do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), que ocupou a cadeira do presidente Hugo Motta e se recusou a sair. Uma confusão generalizada foi registrada na Câmara e a Polícia Legislativa retirou o parlamentar à força e proibiu a atuação da imprensa no local. Em seguida, a sessão foi retomada por Motta.



O projeto, agora, seguirá para votação no Senado Federal. O presidente da Câmara Alta, Davi Alcolumbre (União-AP), havia “prometido” pautar o PL no plenário assim que o texto fosse aprovado pelos deputados. O que diz o texto? "Este projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação, é o reconhecimento que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A Justiça existe para corrigir, não para perpetuar divisões", afirmou. A dosimetria é o procedimento jurídico usado para definir o tamanho da pena que cada réu deve cumprir. Envolve critérios como circunstâncias do crime, agravantes, atenuantes e reincidência. O relatório de Paulinho diz que quando os delitos estão no "mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio".