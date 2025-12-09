Deputado senta na cadeira de Motta em protesto e é retirado à força

O deputado federal Glauber Braga sentou na cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta, e foi retirado à força da Mesa Diretora / Crédito: Reprodução/Twitter @pastorhenriquev

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) foi retirado à força pela Polícia Legislativa depois de sentar na cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e dizer que de lá não iria sair. Houve confusão entre os agentes de segurança do Congresso e políticos governistas. A imprensa não conseguiu acompanhar a retirada de Glauber, que ocupou a cadeira de Motta por se opor à votação do projeto de lei que diminui as penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Além do caso de Braga, Hugo Motta indicou que os processos da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), já condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) também serão levados ao plenário. Nesta terça, a Câmara ainda votará o PL da Dosimetria, um projeto de lei que poderá reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pela trama golpista, além de bolsonaristas presos pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Diante da situação na Casa, Motta determinou à Polícia Legislativa que fechasse o acesso ao plenário, impedindo, inclusive, a atuação da imprensa no local. A TV Câmara também interrompeu a transmissão.

Pelas redes sociais, Hugo Motta afirmou que, ao ocupar a cadeira da Presidência, o deputado federal "desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo". O presidente também determinou a "apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa".

"O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele. Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político. Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida", publicou. A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), esposa de Glauber e que estava ao lado do parlamentar durante a confusão na Câmara, se manifestou pelas redes sociais e considerou a ação como "violência e censura".