TV mostra polícia retirando à força deputado Glauber Braga da Mesa da Câmara

Imagens obtidas pela emissora de TV GloboNews mostram o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) sendo retirado pela Polícia Legislativa, nesta terça-feira, 9, da cadeira da Presidência da Câmara. O parlamentar foi removido à força, com princípio de confusão entre os agentes de segurança do Congresso e políticos governistas.

A imprensa não conseguiu acompanhar a retirada de Glauber, que ocupou a cadeira ocupada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por se opor à votação do projeto de lei que diminui as penas de condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Além da retirada de jornalistas do plenário da Câmara, a TV Câmara teve o sinal desligado.

