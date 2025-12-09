Beyoncé pede retirada de música do trailer de filme de Bolsonaro

Beyoncé aciona Justiça por uso indevido de música em filme sobre BolsonaroEquipe jurídica da cantora disse está tomando "providências legais" para retirar o teaser de "Dark Horse", que usou a música "Survivor" sem permissão
A equipe jurídica da cantora Beyoncé teria acionado a Justiça pelo uso de forma ilegal de uma música da artista como trilha sonora no trailer do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na peça, os produtores utilizaram a canção “Survivor", do grupo Destiny’s Child, do qual a artista foi uma das integrantes.
O brasileiro Anderson Nick, integrante da Beygood, organização filantrópica mantida pela cantora, atuante em diversos países, inclusive no Brasil, foi o responsável por revelar a informação, no seu perfil no Instagram. Ele é o responsável pela ramificação brasileira da fundação desde 2023.
Em postagem, Anderson disse que a música foi utilizada sem autorização da artista, afirmando que medidas estão sendo tomadas. "Obviamente a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que (o trailer) seja retirado o mais rápido possível".
Escrita pela cantora em parceria com Anthony Dent e Mathew Knowles, a canção foi sucesso mundial nos anos 2000, quando a cantora tinha parceria musical com Kelly Rowland e Michelle Williams.
A música utilizada no trailer do longa, dirigido pelo deputado Mário Frias (PL-SP), tem título traduzido para o português como “sobrevivente”. O filme quer dar um tom heroico a momentos da trajetória do ex-presidente, tratado no longa como um "mártir político". Bolsonaro será interpretado pelo ator americano Jim Caviezel, famoso por atuações na "A Paixão de Cristo" (2004) e "O Conde de Monte Cristo" (2002).
O filme inicia com a reconstituição de momentos cruciais da trajetória política de Jair Bolsonaro. Isso inclui desde sua atuação como deputado federal até o casamento com Michelle Bolsonaro. Um dos pontos exibidos é o atentado à facada ocorrido durante a campanha presidencial de 2018.
As filmagens chegam a mostrar um ator interpretando Adélio Bispo, o autor da facada, além da participação de Mário Frias, que interpreta um dos médicos responsáveis pela cirurgia do então candidato. O contexto atual da narrativa inclui a recente condenação de Bolsonaro, que foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.
A produção, intitulada "Dark Horse", foi rodada em uma abrangente escala geográfica, com cenas filmadas majoritariamente em São Paulo, mas também contando com gravações no exterior, como nos Estados Unidos. A fase de produção do longa-metragem foi concluída, e o projeto segue agora para a etapa de pós-produção no exterior.