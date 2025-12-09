Beyoncé pede retirada de música do trailer de filme de Bolsonaro

Beyoncé posa com bandeira do Brasil em sua terceira passagem pelo País / Crédito: Reprodução /Instagram/ @beyonce

A equipe jurídica da cantora Beyoncé teria acionado a Justiça pelo uso de forma ilegal de uma música da artista como trilha sonora no trailer do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na peça, os produtores utilizaram a canção “Survivor", do grupo Destiny’s Child, do qual a artista foi uma das integrantes. O brasileiro Anderson Nick, integrante da Beygood, organização filantrópica mantida pela cantora, atuante em diversos países, inclusive no Brasil, foi o responsável por revelar a informação, no seu perfil no Instagram. Ele é o responsável pela ramificação brasileira da fundação desde 2023.