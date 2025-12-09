Paulinho repete que, na conta dele, projeto reduz pena de Bolsonaro para 2 anos e quatro meses
O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) reafirmou, nesta terça-feira, 9, que calcula uma redução de pena para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para dois anos e quatro meses de prisão. As declarações ocorreram em entrevista coletiva de imprensa, na Câmara dos Deputados, pouco depois de ter apresentado o seu parecer.
"Vamos pegar, então, o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Só que, na execução penal, multiplica por 25. Isso dá seis anos e dez meses. Na minha conta, então, neste projeto que nós vamos votar hoje [terça-feira], reduz, na medida que você junta as duas penas, para 20 anos e sete, oito meses, multiplica por 16, dá três anos e quatro meses. Aí, com a remição de penas, dá dois anos e quatro meses", disse.
O parlamentar acrescentou: "Eu reduzo, não é de 27 para dois ponto quatro, eu reduzo de seis ponto dez para dois ponto quatro".
De acordo com Paulinho, o líder da oposição, Zucco (PL-RS), disse que não apresentará destaque ao projeto. O relator também afirmou crer que na Câmara "está resolvido" e que espera que o Senado vote o projeto antes do recesso parlamentar de fim de ano.
O deputado disse que não conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), somente com o antecessor, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a respeito do assunto.