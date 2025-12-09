Líder do PT diz que PL da Dosimetria é para criar lei específica para beneficiar o Bolsonaro

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que o projeto de redução de penas para condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 trata de uma "lei específica para beneficiar Bolsonaro". A declaração ocorreu após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ter comunicado que a votação do projeto será nesta terça-feira, 9. "É inaceitável que o Parlamento queira, de forma oportunista, reduzir a pena de Jair Bolsonaro. Toda lei tem que ser geral. Nós estamos fazendo, claramente, uma lei específica para beneficiar o Bolsonaro", afirmou Lindbergh.

O petista também disse que o relator do projeto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tratou diretamente da redução da pena de Bolsonaro na reunião do Colégio de Líderes mais cedo. "O relator, no Colégio de Líderes, chegou a dizer para quanto tempo diminuía a pena do Jair Bolsonaro." O deputado disse que a bancada usará instrumentos legislativos para adiar ou retirar o projeto da pauta. Ele também afirmou que é possível recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. "Eu estou convencido de que é inconstitucional. Nós vamos lutar até o fim. Se ele passar (na Câmara), vai ter reação no Senado. Também, se passar, vai ter a possibilidade de veto do governo. E tem também, em último caso, o próprio Supremo Tribunal Federal", disse o parlamentar. Gleisi diz que texto é 'retrocesso grave'