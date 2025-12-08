Ranking de transparência: veja o desempenho de órgãos cearenses

Veja como órgãos públicos do Ceará se saíram em ranking da transparência em 2025Governo do Estado e a Defensoria Pública atingiram 100% dos critérios avaliados; No índice geral, Ceará ficou em 12º lugar no ranking nacional (73,42%) e teve 156 portais certificados
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) certificou 156 portais de órgãos públicos do Ceará no Programa Nacional da Transparência Pública (PNTP) em 2025. Dos 299 portais avaliados no Estado (de um total de 374), 55 receberam o Selo Diamante, 49 o Selo Ouro e 52 o Selo Prata — distinções concedidas aos que superam pelo menos 75% dos critérios.
- Selo diamante: 55 portais (+20)
- Selo ouro: 49 portais (+30)
- Selo prata: 52 portais (+37) *(comparação com o ano anterior)
O Ceará teve queda no índice geral de transparência, mas ampliou o número de portais certificados em 2025. O índice geral de transparência do Ceará foi de 73,42%, o que posicionou o Estado na 12ª colocação no ranking nacional, com nível considerado intermediário.
Mesmo com a ampliação da amostra, o percentual médio de transparência foi inferior ao de 2024, quando chegou a 79,97% e garantiu ao Estado o Selo Prata. O número de unidades gestoras analisadas aumentou de 119, no ano passado, para 299 neste ano, um acréscimo de 180 avaliações.
A expansão sugere maior adesão ao programa e avanço na publicação de informações por parte dos órgãos avaliados, embora o desempenho percentual geral tenha recuado.
Leia mais
No recorte por esfera, os órgãos estaduais apresentaram desempenho elevado, com média de 98,01% de transparência, o que garantiu nível Diamante a todos eles.
O Governo do Estado e a Defensoria Pública atingiram 100% dos critérios avaliados. O Ministério Público obteve 98,42%, enquanto o Legislativo estadual registrou 97,47%. O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) manteve o Selo Diamante pelo quarto ano consecutivo, com 96,73%, e o Judiciário estadual alcançou 95,46%.
Considerando os Poderes Executivo e Legislativo, o município de Guaiúba obteve o melhor desempenho, chegando a 98,83%. Entre os destaques individuais, a Câmara Municipal de Maracanaú alcançou o maior índice do Estado, com 99,66% dos critérios atendidos.
Em Fortaleza, a Câmara Municipal recebeu o Selo Diamante pela primeira vez, com 95,8% nos critérios avaliados.
No conjunto das capitais, somente cinco câmaras obtiveram o reconhecimento máximo: Fortaleza, São Luís, Aracaju, Rio de Janeiro e Vitória. No âmbito municipal, Fortaleza registrou 100% de participação entre as esferas avaliadas e alcançou índice de transparência de 94,36%. O Poder Executivo de Fortaleza obteve 71,07%.
Os resultados foram divulgados no Radar Nacional da Transparência Pública. Em todo o país, mais de 10 mil portais foram analisados. Desses, 2.912 receberam certificação, sendo 998 com Selo Diamante, 1.082 com Selo Ouro e 832 com Selo Prata.
Confira a lista das unidades gestoras avaliadas no Ceará:
Parte das prefeituras e câmaras cearenses não estão listadas pois não enviaram dados aos responsáveis pelo ranking e não foram avaliados.
Estadual
Ranking por Índice de Transparência:
1º Unidade Gestora: Governo do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
2º Unidade Gestora: Defensoria Pública do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
3º Unidade Gestora: Ministério Público do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 98,42%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
4º Unidade Gestora: Assembleia Legislativa do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 97,47%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
5º Unidade Gestora: Tribunal de Contas do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 96,73%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
6º Unidade Gestora: Tribunal de Justiça do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 95,46%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
Municipal
1º Unidade Gestora: Câmara Municipal de General Sampaio
Município: General Sampaio
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
2º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guaiúba
Município: Guaiúba
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
3º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Município: Deputado Irapuan Pinheiro
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
4º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
Município: Viçosa do Ceará
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: --- Diamante
5º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaribara
Município: Jaguaribara
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
6º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixadá
Município: Quixadá
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
7º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte
Município: Guaraciaba do Norte
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
8º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaretama
Município: Jaguaretama
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
9º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tianguá
Município: Tianguá
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
10º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cariré
Município: Cariré
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
11º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Croatá
Município: Croatá
Índice de Transparência: 99,75%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
12º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Maracanaú
Município: Maracanaú
Índice de Transparência: 99,66%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
13º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Piquet Carneiro
Município: Piquet Carneiro
Índice de Transparência: 99,46%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
14º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Iguatu
Município: Iguatu
Índice de Transparência: 98,65%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
15º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Irauçuba
Município: Irauçuba
Índice de Transparência: 98,65%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
16º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Amontada
Município: Amontada
Índice de Transparência: 98,07%
Histórico do Nível: --- Diamante
17º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aracati
Município: Aracati
Índice de Transparência: 98,01%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
18º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alto Santo
Município: Alto Santo
Índice de Transparência: 97,72%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
19º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Morrinhos
Município: Morrinhos
Índice de Transparência: 97,67%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
20º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaiúba
Município: Guaiúba
Índice de Transparência: 97,65%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
21º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixeramobim
Município: Quixeramobim
Índice de Transparência: 97,35%
Histórico do Nível: --- Diamante
22º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacoti
Município: Pacoti
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
23º Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Luís do Curu
Município: São Luís do Curu
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
24º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Redenção
Município: Redenção
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
25º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ubajara
Município: Ubajara
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
26º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Solonópole
Município: Solonópole
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
27º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Varjota
Município: Varjota
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
28º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Uruburetama
Município: Uruburetama
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
29º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ibiapina
Município: Ibiapina
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Inicial --- Diamante
30º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Forquilha
Município: Forquilha
Índice de Transparência: 97,16%
Histórico do Nível: --- Diamante
31º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Amontada
Município: Amontada
Índice de Transparência: 96,86%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
32º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Frecheirinha
Município: Frecheirinha
Índice de Transparência: 96,82%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante
33º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Uruoca
Município: Uruoca
Índice de Transparência: 96,39%
Histórico do Nível: Intermediário --- Diamante
34º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixadá
Município: Quixadá
Índice de Transparência: 96,28%
Histórico do Nível: Prata --- Diamante
35º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cariús
Município: Cariús
Índice de Transparência: 96,20%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante
36º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Acaraú
Município: Acaraú
Índice de Transparência: 96,17%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
37º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de General Sampaio
Município: General Sampaio
Índice de Transparência: 96,12%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
38º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jucás
Município: Jucás
Índice de Transparência: 96,07%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
39º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Marco
Município: Marco
Índice de Transparência: 96,03%
Histórico do Nível: --- Diamante
40º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sobral
Município: Sobral
Índice de Transparência: 95,89%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante
41º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Fortaleza
Município: Fortaleza
Índice de Transparência: 95,77%
Histórico do Nível: Prata --- Diamante
42º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Viagem
Município: Boa Viagem
Índice de Transparência: 95,58%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante
43º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Acaraú
Município: Acaraú
Índice de Transparência: 95,54%
Histórico do Nível: --- Diamante
44º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cascavel
Município: Cascavel
Índice de Transparência: 95,46%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante
45º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irauçuba
Município: Irauçuba
Índice de Transparência: 95,46%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante
46º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ereré
Município: Ereré
Índice de Transparência: 95,26%
Histórico do Nível: --- Diamante
47º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mauriti
Município: Mauriti
Índice de Transparência: 95,26%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante
48º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaretama
Município: Jaguaretama
Índice de Transparência: 95,23%
Histórico do Nível: Prata --- Diamante
49º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alto Santo
Município: Alto Santo
Índice de Transparência: 95,07%
Histórico do Nível: Intermediário --- Diamante
50º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro
Município: Piquet Carneiro
Índice de Transparência: 94,72%
Histórico do Nível: Elevado --- Elevado
51º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Município: Juazeiro do Norte
Índice de Transparência: 94,56%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
52º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Milhã
Município: Milhã
Índice de Transparência: 94,26%
Histórico do Nível: Diamante --- Ouro
53º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pereiro
Município: Pereiro
Índice de Transparência: 94,26%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
54º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tauá
Município: Tauá
Índice de Transparência: 94,22%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
55º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Crato
Município: Crato
Índice de Transparência: 94,22%
Histórico do Nível: Diamante --- Ouro
56º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Groaíras
Município: Groaíras
Índice de Transparência: 94,18%
Histórico do Nível: --- Ouro
57º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Boa Viagem
Município: Boa Viagem
Índice de Transparência: 94,10%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
58º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú
Município: Santana do Acaraú
Índice de Transparência: 93,85%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
59º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tianguá
Município: Tianguá
Índice de Transparência: 93,73%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
60º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Município: Jaguaribe
Índice de Transparência: 93,23%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
61º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Coreaú
Município: Coreaú
Índice de Transparência: 92,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
62º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Sobral
Município: Sobral
Índice de Transparência: 92,26%
Histórico do Nível: --- Ouro
63º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tururu
Município: Tururu
Índice de Transparência: 92,01%
Histórico do Nível: --- Ouro
64º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte
Município: Tabuleiro do Norte
Índice de Transparência: 90,90%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
65º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cariré
Município: Cariré
Índice de Transparência: 90,68%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
66º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Milhã
Município: Milhã
Índice de Transparência: 90,64%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
67º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Barroquinha
Município: Barroquinha
Índice de Transparência: 90,25%
Histórico do Nível: --- Ouro
68º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Groaíras
Município: Groaíras
Índice de Transparência: 90,18%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
69º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaitinga
Município: Itaitinga
Índice de Transparência: 90,08%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
70º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aquiraz
Município: Aquiraz
Índice de Transparência: 90,00%
Histórico do Nível: --- Ouro
71º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Horizonte
Município: Horizonte
Índice de Transparência: 89,68%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
72º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Russas
Município: Russas
Índice de Transparência: 89,64%
Histórico do Nível: Inexistente --- Ouro
73º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Mombaça
Município: Mombaça
Índice de Transparência: 89,59%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
74º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Município: Várzea Alegre
Índice de Transparência: 89,42%
Histórico do Nível: Inicial --- Ouro
75º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte
Município: Tabuleiro do Norte
Índice de Transparência: 89,19%
Histórico do Nível: Elevado --- Elevado
76º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aratuba
Município: Aratuba
Índice de Transparência: 89,17%
Histórico do Nível: --- Ouro
77º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Solonópole
Município: Solonópole
Índice de Transparência: 89,14%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
78º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Município: Pedra Branca
Índice de Transparência: 89,14%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
79º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
Município: São Gonçalo do Amarante
Índice de Transparência: 89,11%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
80º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Catarina
Município: Catarina
Índice de Transparência: 89,10%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
81º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Paramoti
Município: Paramoti
Índice de Transparência: 89,07%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
82º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Morada Nova
Município: Morada Nova
Índice de Transparência: 89,03%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
83º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacujá
Município: Pacujá
Índice de Transparência: 89,02%
Histórico do Nível: Elevado --- Ouro
84º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipueiras
Município: Ipueiras
Índice de Transparência: 89,00%
Histórico do Nível: --- Elevado
85º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Fortim
Município: Fortim
Índice de Transparência: 88,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
86º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itarema
Município: Itarema
Índice de Transparência: 88,92%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
87º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Crato
Município: Crato
Índice de Transparência: 88,21%
Histórico do Nível: --- Ouro
88º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Choró
Município: Choró
Índice de Transparência: 87,59%
Histórico do Nível: Intermediário --- Elevado
89º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Paracuru
Município: Paracuru
Índice de Transparência: 87,37%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
90º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aquiraz
Município: Aquiraz
Índice de Transparência: 87,29%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro
91º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Paramoti
Município: Paramoti
Índice de Transparência: 87,17%
Histórico do Nível: Inicial --- Ouro
92º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Icapuí
Município: Icapuí
Índice de Transparência: 87,06%
Histórico do Nível: --- Ouro
93º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Morrinhos
Município: Morrinhos
Índice de Transparência: 87,01%
Histórico do Nível: --- Ouro
94º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibicuitinga
Município: Ibicuitinga
Índice de Transparência: 86,82%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
95º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacujá
Município: Pacujá
Índice de Transparência: 86,76%
Histórico do Nível: --- Ouro
96º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Umirim
Município: Umirim
Índice de Transparência: 86,49%
Histórico do Nível: Intermediário --- Elevado
97º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Madalena
Município: Madalena
Índice de Transparência: 86,45%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro
98º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itapajé
Município: Itapajé
Índice de Transparência: 86,41%
Histórico do Nível: --- Ouro
99º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Forquilha
Município: Forquilha
Índice de Transparência: 85,96%
Histórico do Nível: Elevado --- Ouro
100º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Granja
Município: Granja
Índice de Transparência: 85,96%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro
101º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Palhano
Município: Palhano
Índice de Transparência: 85,78%
Histórico do Nível: Elevado --- Elevado
102º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaruana
Município: Jaguaruana
Índice de Transparência: 85,44%
Histórico do Nível: --- Ouro
103º Unidade Gestora: Câmara Municipal de São João do Jaguaribe
Município: São João do Jaguaribe
Índice de Transparência: 85,41%
Histórico do Nível: --- Ouro
104º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Município: Várzea Alegre
Índice de Transparência: 85,32%
Histórico do Nível: --- Ouro
105º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Icapuí
Município: Icapuí
Índice de Transparência: 85,29%
Histórico do Nível: Prata --- Elevado
106º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Município: Deputado Irapuan Pinheiro
Índice de Transparência: 84,99%
Histórico do Nível: Básico --- Prata
107º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixeré
Município: Quixeré
Índice de Transparência: 84,22%
Histórico do Nível: Diamante --- Elevado
108º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Russas
Município: Russas
Índice de Transparência: 83,64%
Histórico do Nível: Diamante --- Elevado
109º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Paracuru
Município: Paracuru
Índice de Transparência: 83,34%
Histórico do Nível: --- Prata
110º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Município: Jijoca de Jericoacoara
Índice de Transparência: 83,18%
Histórico do Nível: --- Prata
111º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa
Município: Monsenhor Tabosa
Índice de Transparência: 83,03%
Histórico do Nível: Prata --- Prata
112º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Palmácia
Município: Palmácia
Índice de Transparência: 82,98%
Histórico do Nível: --- Prata
113º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Icó
Município: Icó
Índice de Transparência: 82,90%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
114º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barro
Município: Barro
Índice de Transparência: 82,65%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
115º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Capistrano
Município: Capistrano
Índice de Transparência: 82,56%
Histórico do Nível: --- Prata
116º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itapipoca
Município: Itapipoca
Índice de Transparência: 82,15%
Histórico do Nível: --- Prata
117º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapajé
Município: Itapajé
Índice de Transparência: 82,09%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
118º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jardim
Município: Jardim
Índice de Transparência: 81,82%
Histórico do Nível: Básico --- Prata
119º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipu
Município: Ipu
Índice de Transparência: 81,73%
Histórico do Nível: --- Prata
120º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Município: Viçosa do Ceará
Índice de Transparência: 81,57%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
121º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
Município: Jaguaribara
Índice de Transparência: 81,50%
Histórico do Nível: --- Prata
122º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Madalena
Município: Madalena
Índice de Transparência: 81,47%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
123º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trairi
Município: Trairi
Índice de Transparência: 81,07%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata
124º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cedro
Município: Cedro
Índice de Transparência: 80,52%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata
125º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ibaretama
Município: Ibaretama
Índice de Transparência: 80,46%
Histórico do Nível: --- Prata
126º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Limoeiro do Norte
Município: Limoeiro do Norte
Índice de Transparência: 80,32%
Histórico do Nível: --- Prata
127º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacatuba
Município: Pacatuba
Índice de Transparência: 80,16%
Histórico do Nível: Prata --- Prata
128º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacoti
Município: Pacoti
Índice de Transparência: 79,98%
Histórico do Nível: Prata --- Prata
129º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Assaré
Município: Assaré
Índice de Transparência: 79,98%
Histórico do Nível: Prata --- Prata
130º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Acopiara
Município: Acopiara
Índice de Transparência: 79,70%
Histórico do Nível: Prata --- Prata
131º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alcântaras
Município: Alcântaras
Índice de Transparência: 79,51%
Histórico do Nível: --- Prata
132º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mombaça
Município: Mombaça
Índice de Transparência: 79,30%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata
133º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Camocim
Município: Camocim
Índice de Transparência: 79,13%
Histórico do Nível: --- Prata
134º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
Município: Quixeramobim
Índice de Transparência: 79,04%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
135º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pindoretama
Município: Pindoretama
Índice de Transparência: 78,89%
Histórico do Nível: --- Prata
136º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aiuaba
Município: Aiuaba
Índice de Transparência: 78,86%
Histórico do Nível: --- Prata
137º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tauá
Município: Tauá
Índice de Transparência: 78,68%
Histórico do Nível: --- Elevado
138º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pereiro
Município: Pereiro
Índice de Transparência: 78,62%
Histórico do Nível: --- Prata
139º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Nova Russas
Município: Nova Russas
Índice de Transparência: 78,24%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata
140º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pentecoste
Município: Pentecoste
Índice de Transparência: 78,20%
Histórico do Nível: --- Prata
141º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tamboril
Município: Tamboril
Índice de Transparência: 77,79%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
142º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixelô
Município: Quixelô
Índice de Transparência: 77,78%
Histórico do Nível: --- Prata
143º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barbalha
Município: Barbalha
Índice de Transparência: 77,47%
Histórico do Nível: Básico --- Prata
144º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixelô
Município: Quixelô
Índice de Transparência: 77,13%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata
145º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marco
Município: Marco
Índice de Transparência: 76,99%
Histórico do Nível: Inicial --- Prata
146º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cedro
Município: Cedro
Índice de Transparência: 76,97%
Histórico do Nível: --- Prata
147º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira
Município: Lavras da Mangabeira
Índice de Transparência: 76,94%
Histórico do Nível: --- Elevado
148º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Missão Velha
Município: Missão Velha
Índice de Transparência: 76,88%
Histórico do Nível: --- Prata
149º Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Benedito
Município: São Benedito
Índice de Transparência: 76,80%
Histórico do Nível: --- Prata
150º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixeré
Município: Quixeré
Índice de Transparência: 76,64%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
151º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caucaia
Município: Caucaia
Índice de Transparência: 76,39%
Histórico do Nível: Prata --- Prata
152º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itaitinga
Município: Itaitinga
Índice de Transparência: 75,94%
Histórico do Nível: Diamante --- Prata
153º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Município: Santana do Acaraú
Índice de Transparência: 75,94%
Histórico do Nível: --- Prata
154º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Barbalha
Município: Barbalha
Índice de Transparência: 75,91%
Histórico do Nível: --- Prata
155º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iracema
Município: Iracema
Índice de Transparência: 75,90%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata
156º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Barreira
Município: Barreira
Índice de Transparência: 75,82%
Histórico do Nível: --- Elevado
157º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Senador Pompeu
Município: Senador Pompeu
Índice de Transparência: 75,70%
Histórico do Nível: Diamante --- Elevado
158º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Assaré
Município: Assaré
Índice de Transparência: 75,55%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata
159º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipaumirim
Município: Ipaumirim
Índice de Transparência: 75,27%
Histórico do Nível: Básico --- Prata
160º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Miraíma
Município: Miraíma
Índice de Transparência: 75,27%
Histórico do Nível: --- Prata
161º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Baturité
Município: Baturité
Índice de Transparência: 75,26%
Histórico do Nível: --- Prata
162º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa
Município: Monsenhor Tabosa
Índice de Transparência: 75,24%
Histórico do Nível: --- Prata
163º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Milagres
Município: Milagres
Índice de Transparência: 75,10%
Histórico do Nível: --- Elevado
164º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Granjeiro
Município: Granjeiro
Índice de Transparência: 75,09%
Histórico do Nível: --- Prata
165º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
Município: Limoeiro do Norte
Índice de Transparência: 74,49%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
166º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Orós
Município: Orós
Índice de Transparência: 73,37%
Histórico do Nível: --- Intermediário
167º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pentecoste
Município: Pentecoste
Índice de Transparência: 73,31%
Histórico do Nível: --- Intermediário
168º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Acarape
Município: Acarape
Índice de Transparência: 73,30%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
169º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cascavel
Município: Cascavel
Índice de Transparência: 73,22%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
170º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Mauriti
Município: Mauriti
Índice de Transparência: 73,15%
Histórico do Nível: --- Intermediário
171º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Varjota
Município: Varjota
Índice de Transparência: 72,87%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
172º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Granja
Município: Granja
Índice de Transparência: 72,71%
Histórico do Nível: --- Intermediário
173º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacajus
Município: Pacajus
Índice de Transparência: 72,59%
Histórico do Nível: --- Intermediário
174º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Martinópole
Município: Martinópole
Índice de Transparência: 72,01%
Histórico do Nível: --- Intermediário
175º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Palmácia
Município: Palmácia
Índice de Transparência: 71,79%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
176º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipaporanga
Município: Ipaporanga
Índice de Transparência: 71,75%
Histórico do Nível: --- Intermediário
177º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibaretama
Município: Ibaretama
Índice de Transparência: 71,69%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
178º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacajus
Município: Pacajus
Índice de Transparência: 71,45%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
179º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cariús
Município: Cariús
Índice de Transparência: 71,43%
Histórico do Nível: --- Intermediário
180º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Benedito
Município: São Benedito
Índice de Transparência: 71,38%
Histórico do Nível: Básico --- Intermediário
181º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tejuçuoca
Município: Tejuçuoca
Índice de Transparência: 71,37%
Histórico do Nível: --- Intermediário
182º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapipoca
Município: Itapipoca
Índice de Transparência: 71,10%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
183º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Fortaleza
Município: Fortaleza
Índice de Transparência: 71,07%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
184º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itatira
Município: Itatira
Índice de Transparência: 70,64%
Histórico do Nível: --- Intermediário
185º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Novo Oriente
Município: Novo Oriente
Índice de Transparência: 70,60%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
186º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Potengi
Município: Potengi
Índice de Transparência: 70,60%
Histórico do Nível: --- Intermediário
187º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barreira
Município: Barreira
Índice de Transparência: 70,43%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
188º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Paraipaba
Município: Paraipaba
Índice de Transparência: 70,21%
Histórico do Nível: --- Intermediário
189º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Redenção
Município: Redenção
Índice de Transparência: 70,01%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
190º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiapina
Município: Ibiapina
Índice de Transparência: 69,97%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
191º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Poranga
Município: Poranga
Índice de Transparência: 69,48%
Histórico do Nível: --- Intermediário
192º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Novo Oriente
Município: Novo Oriente
Índice de Transparência: 69,44%
Histórico do Nível: --- Intermediário
193º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Uruoca
Município: Uruoca
Índice de Transparência: 69,43%
Histórico do Nível: --- Intermediário
194º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Capistrano
Município: Capistrano
Índice de Transparência: 69,24%
Histórico do Nível: --- Intermediário
195º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Crateús
Município: Crateús
Índice de Transparência: 69,21%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
196º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jati
Município: Jati
Índice de Transparência: 68,82%
Histórico do Nível: --- Intermediário
197º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Massapê
Município: Massapê
Índice de Transparência: 68,73%
Histórico do Nível: --- Intermediário
198º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mulungu
Município: Mulungu
Índice de Transparência: 68,54%
Histórico do Nível: --- Intermediário
199º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Altaneira
Município: Altaneira
Índice de Transparência: 68,50%
Histórico do Nível: --- Intermediário
200º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iguatu
Município: Iguatu
Índice de Transparência: 68,36%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
201º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Massapê
Município: Massapê
Índice de Transparência: 67,71%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
202º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ocara
Município: Ocara
Índice de Transparência: 67,69%
Histórico do Nível: --- Intermediário
203º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacatuba
Município: Pacatuba
Índice de Transparência: 67,32%
Histórico do Nível: --- Intermediário
204º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Fortim
Município: Fortim
Índice de Transparência: 67,30%
Histórico do Nível: --- Intermediário
205º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Umari
Município: Umari
Índice de Transparência: 67,16%
Histórico do Nível: Básico --- Intermediário
206º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ubajara
Município: Ubajara
Índice de Transparência: 66,69%
Histórico do Nível: --- Intermediário
207º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aiuaba
Município: Aiuaba
Índice de Transparência: 66,29%
Histórico do Nível: --- Intermediário
208º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Miraíma
Município: Miraíma
Índice de Transparência: 65,98%
Histórico do Nível: --- Intermediário
209º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aurora
Município: Aurora
Índice de Transparência: 65,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
210º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Meruoca
Município: Meruoca
Índice de Transparência: 65,54%
Histórico do Nível: --- Intermediário
211º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
Município: São João do Jaguaribe
Índice de Transparência: 65,49%
Histórico do Nível: --- Intermediário
212º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Hidrolândia
Município: Hidrolândia
Índice de Transparência: 65,43%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
213º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte
Município: Guaraciaba do Norte
Índice de Transparência: 65,22%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
214º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria
Município: Santa Quitéria
Índice de Transparência: 65,04%
Histórico do Nível: Inicial --- Intermediário
215º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Caririaçu
Município: Caririaçu
Índice de Transparência: 65,03%
Histórico do Nível: --- Intermediário
216º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Bela Cruz
Município: Bela Cruz
Índice de Transparência: 64,96%
Histórico do Nível: --- Intermediário
217º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira
Município: Lavras da Mangabeira
Índice de Transparência: 64,74%
Histórico do Nível: --- Intermediário
218º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaribe
Município: Jaguaribe
Índice de Transparência: 64,47%
Histórico do Nível: --- Intermediário
219º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Granjeiro
Município: Granjeiro
Índice de Transparência: 64,27%
Histórico do Nível: Inexistente --- Intermediário
220º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Iracema
Município: Iracema
Índice de Transparência: 64,26%
Histórico do Nível: --- Intermediário
221º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Salitre
Município: Salitre
Índice de Transparência: 64,22%
Histórico do Nível: --- Intermediário
222º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Município: Jaguaruana
Índice de Transparência: 63,76%
Histórico do Nível: --- Intermediário
223º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Potiretama
Município: Potiretama
Índice de Transparência: 63,76%
Histórico do Nível: --- Intermediário
224º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Araripe
Município: Araripe
Índice de Transparência: 63,57%
Histórico do Nível: --- Intermediário
225º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Meruoca
Município: Meruoca
Índice de Transparência: 63,50%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
226º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Frecheirinha
Município: Frecheirinha
Índice de Transparência: 63,37%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
227º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Independência
Município: Independência
Índice de Transparência: 63,37%
Histórico do Nível: --- Intermediário
228º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Paraipaba
Município: Paraipaba
Índice de Transparência: 63,03%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
229º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Trairi
Município: Trairi
Índice de Transparência: 63,01%
Histórico do Nível: --- Intermediário
230º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Croatá
Município: Croatá
Índice de Transparência: 62,57%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
231º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tururu
Município: Tururu
Índice de Transparência: 62,36%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
232º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caririaçu
Município: Caririaçu
Índice de Transparência: 61,81%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
233º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Uruburetama
Município: Uruburetama
Índice de Transparência: 61,69%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
234º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Morada Nova
Município: Morada Nova
Índice de Transparência: 61,62%
Histórico do Nível: Inexistente --- Intermediário
235º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Missão Velha
Município: Missão Velha
Índice de Transparência: 61,34%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
236º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Umari
Município: Umari
Índice de Transparência: 60,84%
Histórico do Nível: --- Intermediário
237º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catunda
Município: Catunda
Índice de Transparência: 60,75%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
238º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Município: Santana do Cariri
Índice de Transparência: 60,44%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
239º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ararendá
Município: Ararendá
Índice de Transparência: 60,10%
Histórico do Nível: --- Intermediário
240º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
Município: São Luís do Curu
Índice de Transparência: 59,16%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
241º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapiúna
Município: Itapiúna
Índice de Transparência: 58,63%
Histórico do Nível: --- Intermediário
242º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quiterianópolis
Município: Quiterianópolis
Índice de Transparência: 58,16%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
243º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Município: Jijoca de Jericoacoara
Índice de Transparência: 57,59%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário
244º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Canindé
Município: Canindé
Índice de Transparência: 57,44%
Histórico do Nível: Ouro --- Intermediário
245º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Porteiras
Município: Porteiras
Índice de Transparência: 56,96%
Histórico do Nível: --- Intermediário
246º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caridade
Município: Caridade
Índice de Transparência: 56,89%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
247º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Milagres
Município: Milagres
Índice de Transparência: 56,59%
Histórico do Nível: --- Intermediário
248º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saboeiro
Município: Saboeiro
Índice de Transparência: 56,15%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário
249º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Altaneira
Município: Altaneira
Índice de Transparência: 55,89%
Histórico do Nível: --- Intermediário
250º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipu
Município: Ipu
Índice de Transparência: 54,89%
Histórico do Nível: --- Intermediário
251º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aracoiaba
Município: Aracoiaba
Índice de Transparência: 54,54%
Histórico do Nível: --- Intermediário
252º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Baixio
Município: Baixio
Índice de Transparência: 53,58%
Histórico do Nível: --- Intermediário
253º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Maranguape
Município: Maranguape
Índice de Transparência: 53,21%
Histórico do Nível: Básico --- Intermediário
254º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Martinópole
Município: Martinópole
Índice de Transparência: 52,52%
Histórico do Nível: --- Intermediário
255º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itarema
Município: Itarema
Índice de Transparência: 51,05%
Histórico do Nível: --- Intermediário
256º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipaporanga
Município: Ipaporanga
Índice de Transparência: 50,15%
Histórico do Nível: --- Intermediário
257º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ararendá
Município: Ararendá
Índice de Transparência: 49,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico
258º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catarina
Município: Catarina
Índice de Transparência: 49,87%
Histórico do Nível: Elevado --- Básico
259º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Orós
Município: Orós
Índice de Transparência: 49,61%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico
260º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Bela Cruz
Município: Bela Cruz
Índice de Transparência: 47,58%
Histórico do Nível: --- Básico
261º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aratuba
Município: Aratuba
Índice de Transparência: 47,31%
Histórico do Nível: --- Básico
262º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pires Ferreira
Município: Pires Ferreira
Índice de Transparência: 47,10%
Histórico do Nível: --- Básico
263º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pedra Branca
Município: Pedra Branca
Índice de Transparência: 46,32%
Histórico do Nível: --- Básico
264º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ibicuitinga
Município: Ibicuitinga
Índice de Transparência: 45,91%
Histórico do Nível: Prata --- Básico
265º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Potengi
Município: Potengi
Índice de Transparência: 43,57%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico
266º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Moraújo
Município: Moraújo
Índice de Transparência: 42,26%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico
267º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Camocim
Município: Camocim
Índice de Transparência: 41,27%
Histórico do Nível: Elevado --- Básico
268º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Abaiara
Município: Abaiara
Índice de Transparência: 40,38%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico
269º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Brejo Santo
Município: Brejo Santo
Índice de Transparência: 39,22%
Histórico do Nível: --- Básico
270º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipaumirim
Município: Ipaumirim
Índice de Transparência: 37,57%
Histórico do Nível: Elevado --- Básico
271º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Reriutaba
Município: Reriutaba
Índice de Transparência: 32,11%
Histórico do Nível: --- Básico
272º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Umirim
Município: Umirim
Índice de Transparência: 30,79%
Histórico do Nível: --- Básico
273º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Carnaubal
Município: Carnaubal
Índice de Transparência: 27,53%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial
274º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cruz
Município: Cruz
Índice de Transparência: 25,16%
Histórico do Nível: --- Inicial
275º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jucás
Município: Jucás
Índice de Transparência: 24,19%
Histórico do Nível: Prata --- Inicial
276º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Reriutaba
Município: Reriutaba
Índice de Transparência: 23,49%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial
277º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Poranga
Município: Poranga
Índice de Transparência: 21,05%
Histórico do Nível: Inicial --- Inicial
278º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Independência
Município: Independência
Índice de Transparência: 15,89%
Histórico do Nível: Básico --- Inicial
279º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipueiras
Município: Ipueiras
Índice de Transparência: 14,51%
Histórico do Nível: Ouro --- Inicial
280º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Município: Itaiçaba
Índice de Transparência: 10,53%
Histórico do Nível: --- Inicial
281º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Maranguape
Município: Maranguape
Índice de Transparência: 9,93%
Histórico do Nível: --- Inicial
282º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Potiretama
Município: Potiretama
Índice de Transparência: 9,73%
Histórico do Nível: --- Inicial
283º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Eusébio
Município: Eusébio
Índice de Transparência: 8,70%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial
284º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aracoiaba
Município: Aracoiaba
Índice de Transparência: 6,53%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial
285º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alcântaras
Município: Alcântaras
Índice de Transparência: 5,26%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial
286º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Acarape
Município: Acarape
Índice de Transparência: 3,09%
Histórico do Nível: --- Inicial
287º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Município: Senador Pompeu
Índice de Transparência: 3,01%
Histórico do Nível: --- Inicial
288º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Penaforte
Município: Penaforte
Índice de Transparência: 1,50%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial