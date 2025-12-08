Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ranking de transparência: veja o desempenho de órgãos cearenses

Veja como órgãos públicos do Ceará se saíram em ranking da transparência em 2025

Governo do Estado e a Defensoria Pública atingiram 100% dos critérios avaliados; No índice geral, Ceará ficou em 12º lugar no ranking nacional (73,42%) e teve 156 portais certificados
Mariana Lopes
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) certificou 156 portais de órgãos públicos do Ceará no Programa Nacional da Transparência Pública (PNTP) em 2025. Dos 299 portais avaliados no Estado (de um total de 374), 55 receberam o Selo Diamante, 49 o Selo Ouro e 52 o Selo Prata — distinções concedidas aos que superam pelo menos 75% dos critérios.

  • Selo diamante: 55 portais (+20)
  • Selo ouro: 49 portais (+30)
  • Selo prata: 52 portais (+37) *(comparação com o ano anterior)

O Ceará teve queda no índice geral de transparência, mas ampliou o número de portais certificados em 2025. O índice geral de transparência do Ceará foi de 73,42%, o que posicionou o Estado na 12ª colocação no ranking nacional, com nível considerado intermediário.

Mesmo com a ampliação da amostra, o percentual médio de transparência foi inferior ao de 2024, quando chegou a 79,97% e garantiu ao Estado o Selo Prata. O número de unidades gestoras analisadas aumentou de 119, no ano passado, para 299 neste ano, um acréscimo de 180 avaliações. 

A expansão sugere maior adesão ao programa e avanço na publicação de informações por parte dos órgãos avaliados, embora o desempenho percentual geral tenha recuado.

No recorte por esfera, os órgãos estaduais apresentaram desempenho elevado, com média de 98,01% de transparência, o que garantiu nível Diamante a todos eles.

O Governo do Estado e a Defensoria Pública atingiram 100% dos critérios avaliados. O Ministério Público obteve 98,42%, enquanto o Legislativo estadual registrou 97,47%. O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) manteve o Selo Diamante pelo quarto ano consecutivo, com 96,73%, e o Judiciário estadual alcançou 95,46%.

Considerando os Poderes Executivo e Legislativo, o município de Guaiúba obteve o melhor desempenho, chegando a 98,83%. Entre os destaques individuais, a Câmara Municipal de Maracanaú alcançou o maior índice do Estado, com 99,66% dos critérios atendidos.

Em Fortaleza, a Câmara Municipal recebeu o Selo Diamante pela primeira vez, com 95,8% nos critérios avaliados.

No conjunto das capitais, somente cinco câmaras obtiveram o reconhecimento máximo: Fortaleza, São Luís, Aracaju, Rio de Janeiro e Vitória. No âmbito municipal, Fortaleza registrou 100% de participação entre as esferas avaliadas e alcançou índice de transparência de 94,36%. O Poder Executivo de Fortaleza obteve 71,07%.

Os resultados foram divulgados no Radar Nacional da Transparência Pública. Em todo o país, mais de 10 mil portais foram analisados. Desses, 2.912 receberam certificação, sendo 998 com Selo Diamante, 1.082 com Selo Ouro e 832 com Selo Prata.

Confira a lista das unidades gestoras avaliadas no Ceará:

Parte das prefeituras e câmaras cearenses não estão listadas pois não enviaram dados aos responsáveis pelo ranking e não foram avaliados.

Estadual

Ranking por Índice de Transparência:

1º Unidade Gestora: Governo do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

2º Unidade Gestora: Defensoria Pública do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

3º Unidade Gestora: Ministério Público do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 98,42%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

4º Unidade Gestora: Assembleia Legislativa do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 97,47%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

5º Unidade Gestora: Tribunal de Contas do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 96,73%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

6º Unidade Gestora: Tribunal de Justiça do Estado de Ceará
Índice de Transparência: 95,46%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

Municipal

1º Unidade Gestora: Câmara Municipal de General Sampaio
Município: General Sampaio
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

2º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guaiúba
Município: Guaiúba
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

3º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Município: Deputado Irapuan Pinheiro
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

4º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Viçosa do Ceará
Município: Viçosa do Ceará
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: --- Diamante

5º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaribara
Município: Jaguaribara
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

6º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixadá
Município: Quixadá
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

7º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte
Município: Guaraciaba do Norte
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

8º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaretama
Município: Jaguaretama
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

9º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tianguá
Município: Tianguá
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

10º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cariré
Município: Cariré
Índice de Transparência: 100,00%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

11º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Croatá
Município: Croatá
Índice de Transparência: 99,75%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

12º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Maracanaú
Município: Maracanaú
Índice de Transparência: 99,66%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

13º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Piquet Carneiro
Município: Piquet Carneiro
Índice de Transparência: 99,46%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

14º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Iguatu
Município: Iguatu
Índice de Transparência: 98,65%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

15º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Irauçuba
Município: Irauçuba
Índice de Transparência: 98,65%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

16º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Amontada
Município: Amontada
Índice de Transparência: 98,07%
Histórico do Nível: --- Diamante

17º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aracati
Município: Aracati
Índice de Transparência: 98,01%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

18º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alto Santo
Município: Alto Santo
Índice de Transparência: 97,72%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

19º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Morrinhos
Município: Morrinhos
Índice de Transparência: 97,67%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

20º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaiúba
Município: Guaiúba
Índice de Transparência: 97,65%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

21º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixeramobim
Município: Quixeramobim
Índice de Transparência: 97,35%
Histórico do Nível: --- Diamante

22º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacoti
Município: Pacoti
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

23º Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Luís do Curu
Município: São Luís do Curu
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

24º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Redenção
Município: Redenção
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

25º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ubajara
Município: Ubajara
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

26º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Solonópole
Município: Solonópole
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

27º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Varjota
Município: Varjota
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

28º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Uruburetama
Município: Uruburetama
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

29º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ibiapina
Município: Ibiapina
Índice de Transparência: 97,30%
Histórico do Nível: Inicial --- Diamante

30º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Forquilha
Município: Forquilha
Índice de Transparência: 97,16%
Histórico do Nível: --- Diamante

31º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Amontada
Município: Amontada
Índice de Transparência: 96,86%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

32º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Frecheirinha
Município: Frecheirinha
Índice de Transparência: 96,82%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante

33º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Uruoca
Município: Uruoca
Índice de Transparência: 96,39%
Histórico do Nível: Intermediário --- Diamante

34º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixadá
Município: Quixadá
Índice de Transparência: 96,28%
Histórico do Nível: Prata --- Diamante

35º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cariús
Município: Cariús
Índice de Transparência: 96,20%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante

36º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Acaraú
Município: Acaraú
Índice de Transparência: 96,17%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

37º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de General Sampaio
Município: General Sampaio
Índice de Transparência: 96,12%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

38º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jucás
Município: Jucás
Índice de Transparência: 96,07%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

39º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Marco
Município: Marco
Índice de Transparência: 96,03%
Histórico do Nível: --- Diamante

40º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sobral
Município: Sobral
Índice de Transparência: 95,89%
Histórico do Nível: Diamante --- Diamante

41º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Fortaleza
Município: Fortaleza
Índice de Transparência: 95,77%
Histórico do Nível: Prata --- Diamante

42º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Viagem
Município: Boa Viagem
Índice de Transparência: 95,58%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante

43º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Acaraú
Município: Acaraú
Índice de Transparência: 95,54%
Histórico do Nível: --- Diamante

44º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cascavel
Município: Cascavel
Índice de Transparência: 95,46%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante

45º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Irauçuba
Município: Irauçuba
Índice de Transparência: 95,46%
Histórico do Nível: Ouro --- Diamante

46º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ereré
Município: Ereré
Índice de Transparência: 95,26%
Histórico do Nível: --- Diamante

47º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mauriti
Município: Mauriti
Índice de Transparência: 95,26%
Histórico do Nível: Elevado --- Diamante

48º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaretama
Município: Jaguaretama
Índice de Transparência: 95,23%
Histórico do Nível: Prata --- Diamante

49º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alto Santo
Município: Alto Santo
Índice de Transparência: 95,07%
Histórico do Nível: Intermediário --- Diamante

50º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro
Município: Piquet Carneiro
Índice de Transparência: 94,72%
Histórico do Nível: Elevado --- Elevado

51º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Município: Juazeiro do Norte
Índice de Transparência: 94,56%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

52º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Milhã
Município: Milhã
Índice de Transparência: 94,26%
Histórico do Nível: Diamante --- Ouro

53º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pereiro
Município: Pereiro
Índice de Transparência: 94,26%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

54º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tauá
Município: Tauá
Índice de Transparência: 94,22%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

55º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Crato
Município: Crato
Índice de Transparência: 94,22%
Histórico do Nível: Diamante --- Ouro

56º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Groaíras
Município: Groaíras
Índice de Transparência: 94,18%
Histórico do Nível: --- Ouro

57º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Boa Viagem
Município: Boa Viagem
Índice de Transparência: 94,10%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

58º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú
Município: Santana do Acaraú
Índice de Transparência: 93,85%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

59º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tianguá
Município: Tianguá
Índice de Transparência: 93,73%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

60º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Município: Jaguaribe
Índice de Transparência: 93,23%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

61º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Coreaú
Município: Coreaú
Índice de Transparência: 92,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

62º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Sobral
Município: Sobral
Índice de Transparência: 92,26%
Histórico do Nível: --- Ouro

63º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tururu
Município: Tururu
Índice de Transparência: 92,01%
Histórico do Nível: --- Ouro

64º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte
Município: Tabuleiro do Norte
Índice de Transparência: 90,90%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

65º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cariré
Município: Cariré
Índice de Transparência: 90,68%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

66º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Milhã
Município: Milhã
Índice de Transparência: 90,64%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

67º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Barroquinha
Município: Barroquinha
Índice de Transparência: 90,25%
Histórico do Nível: --- Ouro

68º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Groaíras
Município: Groaíras
Índice de Transparência: 90,18%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

69º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaitinga
Município: Itaitinga
Índice de Transparência: 90,08%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

70º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aquiraz
Município: Aquiraz
Índice de Transparência: 90,00%
Histórico do Nível: --- Ouro

71º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Horizonte
Município: Horizonte
Índice de Transparência: 89,68%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

72º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Russas
Município: Russas
Índice de Transparência: 89,64%
Histórico do Nível: Inexistente --- Ouro

73º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Mombaça
Município: Mombaça
Índice de Transparência: 89,59%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

74º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Município: Várzea Alegre
Índice de Transparência: 89,42%
Histórico do Nível: Inicial --- Ouro

75º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte
Município: Tabuleiro do Norte
Índice de Transparência: 89,19%
Histórico do Nível: Elevado --- Elevado

76º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aratuba
Município: Aratuba
Índice de Transparência: 89,17%
Histórico do Nível: --- Ouro

77º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Solonópole
Município: Solonópole
Índice de Transparência: 89,14%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

78º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Município: Pedra Branca
Índice de Transparência: 89,14%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

79º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
Município: São Gonçalo do Amarante
Índice de Transparência: 89,11%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

80º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Catarina
Município: Catarina
Índice de Transparência: 89,10%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

81º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Paramoti
Município: Paramoti
Índice de Transparência: 89,07%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

82º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Morada Nova
Município: Morada Nova
Índice de Transparência: 89,03%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

83º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacujá
Município: Pacujá
Índice de Transparência: 89,02%
Histórico do Nível: Elevado --- Ouro

84º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipueiras
Município: Ipueiras
Índice de Transparência: 89,00%
Histórico do Nível: --- Elevado

85º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Fortim
Município: Fortim
Índice de Transparência: 88,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

86º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itarema
Município: Itarema
Índice de Transparência: 88,92%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

87º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Crato
Município: Crato
Índice de Transparência: 88,21%
Histórico do Nível: --- Ouro

88º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Choró
Município: Choró
Índice de Transparência: 87,59%
Histórico do Nível: Intermediário --- Elevado

89º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Paracuru
Município: Paracuru
Índice de Transparência: 87,37%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

90º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aquiraz
Município: Aquiraz
Índice de Transparência: 87,29%
Histórico do Nível: Intermediário --- Ouro

91º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Paramoti
Município: Paramoti
Índice de Transparência: 87,17%
Histórico do Nível: Inicial --- Ouro

92º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Icapuí
Município: Icapuí
Índice de Transparência: 87,06%
Histórico do Nível: --- Ouro

93º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Morrinhos
Município: Morrinhos
Índice de Transparência: 87,01%
Histórico do Nível: --- Ouro

94º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibicuitinga
Município: Ibicuitinga
Índice de Transparência: 86,82%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

95º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacujá
Município: Pacujá
Índice de Transparência: 86,76%
Histórico do Nível: --- Ouro

96º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Umirim
Município: Umirim
Índice de Transparência: 86,49%
Histórico do Nível: Intermediário --- Elevado

97º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Madalena
Município: Madalena
Índice de Transparência: 86,45%
Histórico do Nível: Prata --- Ouro

98º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itapajé
Município: Itapajé
Índice de Transparência: 86,41%
Histórico do Nível: --- Ouro

99º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Forquilha
Município: Forquilha
Índice de Transparência: 85,96%
Histórico do Nível: Elevado --- Ouro

100º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Granja
Município: Granja
Índice de Transparência: 85,96%
Histórico do Nível: Ouro --- Ouro

101º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Palhano
Município: Palhano
Índice de Transparência: 85,78%
Histórico do Nível: Elevado --- Elevado

102º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaruana
Município: Jaguaruana
Índice de Transparência: 85,44%
Histórico do Nível: --- Ouro

103º Unidade Gestora: Câmara Municipal de São João do Jaguaribe
Município: São João do Jaguaribe
Índice de Transparência: 85,41%
Histórico do Nível: --- Ouro

104º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Município: Várzea Alegre
Índice de Transparência: 85,32%
Histórico do Nível: --- Ouro

105º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Icapuí
Município: Icapuí
Índice de Transparência: 85,29%
Histórico do Nível: Prata --- Elevado

106º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Município: Deputado Irapuan Pinheiro
Índice de Transparência: 84,99%
Histórico do Nível: Básico --- Prata

107º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixeré
Município: Quixeré
Índice de Transparência: 84,22%
Histórico do Nível: Diamante --- Elevado

108º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Russas
Município: Russas
Índice de Transparência: 83,64%
Histórico do Nível: Diamante --- Elevado

109º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Paracuru
Município: Paracuru
Índice de Transparência: 83,34%
Histórico do Nível: --- Prata

110º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Município: Jijoca de Jericoacoara
Índice de Transparência: 83,18%
Histórico do Nível: --- Prata

111º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa
Município: Monsenhor Tabosa
Índice de Transparência: 83,03%
Histórico do Nível: Prata --- Prata

112º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Palmácia
Município: Palmácia
Índice de Transparência: 82,98%
Histórico do Nível: --- Prata

113º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Icó
Município: Icó
Índice de Transparência: 82,90%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

114º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barro
Município: Barro
Índice de Transparência: 82,65%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

115º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Capistrano
Município: Capistrano
Índice de Transparência: 82,56%
Histórico do Nível: --- Prata

116º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itapipoca
Município: Itapipoca
Índice de Transparência: 82,15%
Histórico do Nível: --- Prata

117º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapajé
Município: Itapajé
Índice de Transparência: 82,09%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

118º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jardim
Município: Jardim
Índice de Transparência: 81,82%
Histórico do Nível: Básico --- Prata

119º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipu
Município: Ipu
Índice de Transparência: 81,73%
Histórico do Nível: --- Prata

120º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Município: Viçosa do Ceará
Índice de Transparência: 81,57%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

121º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
Município: Jaguaribara
Índice de Transparência: 81,50%
Histórico do Nível: --- Prata

122º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Madalena
Município: Madalena
Índice de Transparência: 81,47%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

123º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Trairi
Município: Trairi
Índice de Transparência: 81,07%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata

124º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cedro
Município: Cedro
Índice de Transparência: 80,52%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata

125º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ibaretama
Município: Ibaretama
Índice de Transparência: 80,46%
Histórico do Nível: --- Prata

126º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Limoeiro do Norte
Município: Limoeiro do Norte
Índice de Transparência: 80,32%
Histórico do Nível: --- Prata

127º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacatuba
Município: Pacatuba
Índice de Transparência: 80,16%
Histórico do Nível: Prata --- Prata

128º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacoti
Município: Pacoti
Índice de Transparência: 79,98%
Histórico do Nível: Prata --- Prata

129º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Assaré
Município: Assaré
Índice de Transparência: 79,98%
Histórico do Nível: Prata --- Prata

130º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Acopiara
Município: Acopiara
Índice de Transparência: 79,70%
Histórico do Nível: Prata --- Prata

131º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Alcântaras
Município: Alcântaras
Índice de Transparência: 79,51%
Histórico do Nível: --- Prata

132º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mombaça
Município: Mombaça
Índice de Transparência: 79,30%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata

133º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Camocim
Município: Camocim
Índice de Transparência: 79,13%
Histórico do Nível: --- Prata

134º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
Município: Quixeramobim
Índice de Transparência: 79,04%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

135º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pindoretama
Município: Pindoretama
Índice de Transparência: 78,89%
Histórico do Nível: --- Prata

136º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aiuaba
Município: Aiuaba
Índice de Transparência: 78,86%
Histórico do Nível: --- Prata

137º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Tauá
Município: Tauá
Índice de Transparência: 78,68%
Histórico do Nível: --- Elevado

138º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pereiro
Município: Pereiro
Índice de Transparência: 78,62%
Histórico do Nível: --- Prata

139º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Nova Russas
Município: Nova Russas
Índice de Transparência: 78,24%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata

140º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pentecoste
Município: Pentecoste
Índice de Transparência: 78,20%
Histórico do Nível: --- Prata

141º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tamboril
Município: Tamboril
Índice de Transparência: 77,79%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

142º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Quixelô
Município: Quixelô
Índice de Transparência: 77,78%
Histórico do Nível: --- Prata

143º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barbalha
Município: Barbalha
Índice de Transparência: 77,47%
Histórico do Nível: Básico --- Prata

144º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixelô
Município: Quixelô
Índice de Transparência: 77,13%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata

145º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Marco
Município: Marco
Índice de Transparência: 76,99%
Histórico do Nível: Inicial --- Prata

146º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cedro
Município: Cedro
Índice de Transparência: 76,97%
Histórico do Nível: --- Prata

147º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira
Município: Lavras da Mangabeira
Índice de Transparência: 76,94%
Histórico do Nível: --- Elevado

148º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Missão Velha
Município: Missão Velha
Índice de Transparência: 76,88%
Histórico do Nível: --- Prata

149º Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Benedito
Município: São Benedito
Índice de Transparência: 76,80%
Histórico do Nível: --- Prata

150º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quixeré
Município: Quixeré
Índice de Transparência: 76,64%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

151º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caucaia
Município: Caucaia
Índice de Transparência: 76,39%
Histórico do Nível: Prata --- Prata

152º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itaitinga
Município: Itaitinga
Índice de Transparência: 75,94%
Histórico do Nível: Diamante --- Prata

153º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Santana do Acaraú
Município: Santana do Acaraú
Índice de Transparência: 75,94%
Histórico do Nível: --- Prata

154º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Barbalha
Município: Barbalha
Índice de Transparência: 75,91%
Histórico do Nível: --- Prata

155º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iracema
Município: Iracema
Índice de Transparência: 75,90%
Histórico do Nível: Intermediário --- Prata

156º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Barreira
Município: Barreira
Índice de Transparência: 75,82%
Histórico do Nível: --- Elevado

157º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Senador Pompeu
Município: Senador Pompeu
Índice de Transparência: 75,70%
Histórico do Nível: Diamante --- Elevado

158º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Assaré
Município: Assaré
Índice de Transparência: 75,55%
Histórico do Nível: Elevado --- Prata

159º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipaumirim
Município: Ipaumirim
Índice de Transparência: 75,27%
Histórico do Nível: Básico --- Prata

160º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Miraíma
Município: Miraíma
Índice de Transparência: 75,27%
Histórico do Nível: --- Prata

161º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Baturité
Município: Baturité
Índice de Transparência: 75,26%
Histórico do Nível: --- Prata

162º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Monsenhor Tabosa
Município: Monsenhor Tabosa
Índice de Transparência: 75,24%
Histórico do Nível: --- Prata

163º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Milagres
Município: Milagres
Índice de Transparência: 75,10%
Histórico do Nível: --- Elevado

164º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Granjeiro
Município: Granjeiro
Índice de Transparência: 75,09%
Histórico do Nível: --- Prata

165º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
Município: Limoeiro do Norte
Índice de Transparência: 74,49%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

166º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Orós
Município: Orós
Índice de Transparência: 73,37%
Histórico do Nível: --- Intermediário

167º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pentecoste
Município: Pentecoste
Índice de Transparência: 73,31%
Histórico do Nível: --- Intermediário

168º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Acarape
Município: Acarape
Índice de Transparência: 73,30%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

169º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cascavel
Município: Cascavel
Índice de Transparência: 73,22%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

170º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Mauriti
Município: Mauriti
Índice de Transparência: 73,15%
Histórico do Nível: --- Intermediário

171º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Varjota
Município: Varjota
Índice de Transparência: 72,87%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

172º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Granja
Município: Granja
Índice de Transparência: 72,71%
Histórico do Nível: --- Intermediário

173º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacajus
Município: Pacajus
Índice de Transparência: 72,59%
Histórico do Nível: --- Intermediário

174º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Martinópole
Município: Martinópole
Índice de Transparência: 72,01%
Histórico do Nível: --- Intermediário

175º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Palmácia
Município: Palmácia
Índice de Transparência: 71,79%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

176º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipaporanga
Município: Ipaporanga
Índice de Transparência: 71,75%
Histórico do Nível: --- Intermediário

177º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibaretama
Município: Ibaretama
Índice de Transparência: 71,69%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

178º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pacajus
Município: Pacajus
Índice de Transparência: 71,45%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

179º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cariús
Município: Cariús
Índice de Transparência: 71,43%
Histórico do Nível: --- Intermediário

180º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Benedito
Município: São Benedito
Índice de Transparência: 71,38%
Histórico do Nível: Básico --- Intermediário

181º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tejuçuoca
Município: Tejuçuoca
Índice de Transparência: 71,37%
Histórico do Nível: --- Intermediário

182º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapipoca
Município: Itapipoca
Índice de Transparência: 71,10%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

183º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Fortaleza
Município: Fortaleza
Índice de Transparência: 71,07%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

184º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itatira
Município: Itatira
Índice de Transparência: 70,64%
Histórico do Nível: --- Intermediário

185º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Novo Oriente
Município: Novo Oriente
Índice de Transparência: 70,60%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

186º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Potengi
Município: Potengi
Índice de Transparência: 70,60%
Histórico do Nível: --- Intermediário

187º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barreira
Município: Barreira
Índice de Transparência: 70,43%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

188º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Paraipaba
Município: Paraipaba
Índice de Transparência: 70,21%
Histórico do Nível: --- Intermediário

189º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Redenção
Município: Redenção
Índice de Transparência: 70,01%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

190º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiapina
Município: Ibiapina
Índice de Transparência: 69,97%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

191º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Poranga
Município: Poranga
Índice de Transparência: 69,48%
Histórico do Nível: --- Intermediário

192º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Novo Oriente
Município: Novo Oriente
Índice de Transparência: 69,44%
Histórico do Nível: --- Intermediário

193º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Uruoca
Município: Uruoca
Índice de Transparência: 69,43%
Histórico do Nível: --- Intermediário

194º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Capistrano
Município: Capistrano
Índice de Transparência: 69,24%
Histórico do Nível: --- Intermediário

195º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Crateús
Município: Crateús
Índice de Transparência: 69,21%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

196º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jati
Município: Jati
Índice de Transparência: 68,82%
Histórico do Nível: --- Intermediário

197º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Massapê
Município: Massapê
Índice de Transparência: 68,73%
Histórico do Nível: --- Intermediário

198º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Mulungu
Município: Mulungu
Índice de Transparência: 68,54%
Histórico do Nível: --- Intermediário

199º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Altaneira
Município: Altaneira
Índice de Transparência: 68,50%
Histórico do Nível: --- Intermediário

200º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iguatu
Município: Iguatu
Índice de Transparência: 68,36%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

201º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Massapê
Município: Massapê
Índice de Transparência: 67,71%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

202º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ocara
Município: Ocara
Índice de Transparência: 67,69%
Histórico do Nível: --- Intermediário

203º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pacatuba
Município: Pacatuba
Índice de Transparência: 67,32%
Histórico do Nível: --- Intermediário

204º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Fortim
Município: Fortim
Índice de Transparência: 67,30%
Histórico do Nível: --- Intermediário

205º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Umari
Município: Umari
Índice de Transparência: 67,16%
Histórico do Nível: Básico --- Intermediário

206º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ubajara
Município: Ubajara
Índice de Transparência: 66,69%
Histórico do Nível: --- Intermediário

207º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aiuaba
Município: Aiuaba
Índice de Transparência: 66,29%
Histórico do Nível: --- Intermediário

208º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Miraíma
Município: Miraíma
Índice de Transparência: 65,98%
Histórico do Nível: --- Intermediário

209º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aurora
Município: Aurora
Índice de Transparência: 65,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

210º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Meruoca
Município: Meruoca
Índice de Transparência: 65,54%
Histórico do Nível: --- Intermediário

211º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe
Município: São João do Jaguaribe
Índice de Transparência: 65,49%
Histórico do Nível: --- Intermediário

212º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Hidrolândia
Município: Hidrolândia
Índice de Transparência: 65,43%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

213º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte
Município: Guaraciaba do Norte
Índice de Transparência: 65,22%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

214º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria
Município: Santa Quitéria
Índice de Transparência: 65,04%
Histórico do Nível: Inicial --- Intermediário

215º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Caririaçu
Município: Caririaçu
Índice de Transparência: 65,03%
Histórico do Nível: --- Intermediário

216º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Bela Cruz
Município: Bela Cruz
Índice de Transparência: 64,96%
Histórico do Nível: --- Intermediário

217º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira
Município: Lavras da Mangabeira
Índice de Transparência: 64,74%
Histórico do Nível: --- Intermediário

218º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jaguaribe
Município: Jaguaribe
Índice de Transparência: 64,47%
Histórico do Nível: --- Intermediário

219º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Granjeiro
Município: Granjeiro
Índice de Transparência: 64,27%
Histórico do Nível: Inexistente --- Intermediário

220º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Iracema
Município: Iracema
Índice de Transparência: 64,26%
Histórico do Nível: --- Intermediário

221º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Salitre
Município: Salitre
Índice de Transparência: 64,22%
Histórico do Nível: --- Intermediário

222º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaruana
Município: Jaguaruana
Índice de Transparência: 63,76%
Histórico do Nível: --- Intermediário

223º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Potiretama
Município: Potiretama
Índice de Transparência: 63,76%
Histórico do Nível: --- Intermediário

224º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Araripe
Município: Araripe
Índice de Transparência: 63,57%
Histórico do Nível: --- Intermediário

225º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Meruoca
Município: Meruoca
Índice de Transparência: 63,50%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

226º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Frecheirinha
Município: Frecheirinha
Índice de Transparência: 63,37%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

227º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Independência
Município: Independência
Índice de Transparência: 63,37%
Histórico do Nível: --- Intermediário

228º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Paraipaba
Município: Paraipaba
Índice de Transparência: 63,03%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

229º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Trairi
Município: Trairi
Índice de Transparência: 63,01%
Histórico do Nível: --- Intermediário

230º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Croatá
Município: Croatá
Índice de Transparência: 62,57%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

231º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tururu
Município: Tururu
Índice de Transparência: 62,36%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

232º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caririaçu
Município: Caririaçu
Índice de Transparência: 61,81%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

233º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Uruburetama
Município: Uruburetama
Índice de Transparência: 61,69%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

234º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Morada Nova
Município: Morada Nova
Índice de Transparência: 61,62%
Histórico do Nível: Inexistente --- Intermediário

235º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Missão Velha
Município: Missão Velha
Índice de Transparência: 61,34%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

236º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Umari
Município: Umari
Índice de Transparência: 60,84%
Histórico do Nível: --- Intermediário

237º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catunda
Município: Catunda
Índice de Transparência: 60,75%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

238º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Município: Santana do Cariri
Índice de Transparência: 60,44%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

239º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ararendá
Município: Ararendá
Índice de Transparência: 60,10%
Histórico do Nível: --- Intermediário

240º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
Município: São Luís do Curu
Índice de Transparência: 59,16%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

241º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itapiúna
Município: Itapiúna
Índice de Transparência: 58,63%
Histórico do Nível: --- Intermediário

242º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Quiterianópolis
Município: Quiterianópolis
Índice de Transparência: 58,16%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

243º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara
Município: Jijoca de Jericoacoara
Índice de Transparência: 57,59%
Histórico do Nível: Elevado --- Intermediário

244º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Canindé
Município: Canindé
Índice de Transparência: 57,44%
Histórico do Nível: Ouro --- Intermediário

245º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Porteiras
Município: Porteiras
Índice de Transparência: 56,96%
Histórico do Nível: --- Intermediário

246º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caridade
Município: Caridade
Índice de Transparência: 56,89%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

247º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Milagres
Município: Milagres
Índice de Transparência: 56,59%
Histórico do Nível: --- Intermediário

248º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Saboeiro
Município: Saboeiro
Índice de Transparência: 56,15%
Histórico do Nível: Intermediário --- Intermediário

249º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Altaneira
Município: Altaneira
Índice de Transparência: 55,89%
Histórico do Nível: --- Intermediário

250º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipu
Município: Ipu
Índice de Transparência: 54,89%
Histórico do Nível: --- Intermediário

251º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Aracoiaba
Município: Aracoiaba
Índice de Transparência: 54,54%
Histórico do Nível: --- Intermediário

252º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Baixio
Município: Baixio
Índice de Transparência: 53,58%
Histórico do Nível: --- Intermediário

253º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Maranguape
Município: Maranguape
Índice de Transparência: 53,21%
Histórico do Nível: Básico --- Intermediário

254º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Martinópole
Município: Martinópole
Índice de Transparência: 52,52%
Histórico do Nível: --- Intermediário

255º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itarema
Município: Itarema
Índice de Transparência: 51,05%
Histórico do Nível: --- Intermediário

256º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ipaporanga
Município: Ipaporanga
Índice de Transparência: 50,15%
Histórico do Nível: --- Intermediário

257º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ararendá
Município: Ararendá
Índice de Transparência: 49,98%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico

258º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Catarina
Município: Catarina
Índice de Transparência: 49,87%
Histórico do Nível: Elevado --- Básico

259º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Orós
Município: Orós
Índice de Transparência: 49,61%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico

260º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Bela Cruz
Município: Bela Cruz
Índice de Transparência: 47,58%
Histórico do Nível: --- Básico

261º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aratuba
Município: Aratuba
Índice de Transparência: 47,31%
Histórico do Nível: --- Básico

262º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pires Ferreira
Município: Pires Ferreira
Índice de Transparência: 47,10%
Histórico do Nível: --- Básico

263º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pedra Branca
Município: Pedra Branca
Índice de Transparência: 46,32%
Histórico do Nível: --- Básico

264º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Ibicuitinga
Município: Ibicuitinga
Índice de Transparência: 45,91%
Histórico do Nível: Prata --- Básico

265º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Potengi
Município: Potengi
Índice de Transparência: 43,57%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico

266º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Moraújo
Município: Moraújo
Índice de Transparência: 42,26%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico

267º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Camocim
Município: Camocim
Índice de Transparência: 41,27%
Histórico do Nível: Elevado --- Básico

268º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Abaiara
Município: Abaiara
Índice de Transparência: 40,38%
Histórico do Nível: Intermediário --- Básico

269º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Brejo Santo
Município: Brejo Santo
Índice de Transparência: 39,22%
Histórico do Nível: --- Básico

270º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipaumirim
Município: Ipaumirim
Índice de Transparência: 37,57%
Histórico do Nível: Elevado --- Básico

271º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Reriutaba
Município: Reriutaba
Índice de Transparência: 32,11%
Histórico do Nível: --- Básico

272º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Umirim
Município: Umirim
Índice de Transparência: 30,79%
Histórico do Nível: --- Básico

273º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Carnaubal
Município: Carnaubal
Índice de Transparência: 27,53%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial

274º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Cruz
Município: Cruz
Índice de Transparência: 25,16%
Histórico do Nível: --- Inicial

275º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jucás
Município: Jucás
Índice de Transparência: 24,19%
Histórico do Nível: Prata --- Inicial

276º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Reriutaba
Município: Reriutaba
Índice de Transparência: 23,49%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial

277º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Poranga
Município: Poranga
Índice de Transparência: 21,05%
Histórico do Nível: Inicial --- Inicial

278º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Independência
Município: Independência
Índice de Transparência: 15,89%
Histórico do Nível: Básico --- Inicial

279º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ipueiras
Município: Ipueiras
Índice de Transparência: 14,51%
Histórico do Nível: Ouro --- Inicial

280º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaiçaba
Município: Itaiçaba
Índice de Transparência: 10,53%
Histórico do Nível: --- Inicial

281º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Maranguape
Município: Maranguape
Índice de Transparência: 9,93%
Histórico do Nível: --- Inicial

282º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Potiretama
Município: Potiretama
Índice de Transparência: 9,73%
Histórico do Nível: --- Inicial

283º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Eusébio
Município: Eusébio
Índice de Transparência: 8,70%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial

284º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aracoiaba
Município: Aracoiaba
Índice de Transparência: 6,53%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial

285º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alcântaras
Município: Alcântaras
Índice de Transparência: 5,26%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial

286º Unidade Gestora: Câmara Municipal de Acarape
Município: Acarape
Índice de Transparência: 3,09%
Histórico do Nível: --- Inicial

287º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
Município: Senador Pompeu
Índice de Transparência: 3,01%
Histórico do Nível: --- Inicial

288º Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Penaforte
Município: Penaforte
Índice de Transparência: 1,50%
Histórico do Nível: Intermediário --- Inicial

