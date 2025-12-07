Pesquisa mostra que 8% acham que Bolsonaro deveria apoiar Flávio; veja outros cenários

Apenas 8% dos eleitores consideram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) o nome ideal para ser lançado como candidato pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 6. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), têm maior simpatia do eleitorado, com a preferência de 22% e 20% dos entrevistados, respectivamente.

Na pesquisa, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também teve um desempenho melhor que o de Flávio, seu irmão, com apoio de 9% do entrevistados para concorrer no lugar do pai. Na sexta, 5, o senador anunciou a pré-candidatura presidencial com o aval do ex-presidente. Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por trama um golpe em 2022. "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu Flávio em seu perfil no X. A pesquisa foi realizada antes do anúncio da candidatura. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 2 a 4 de dezembro. O levantamento foi feito em 113 municípios com maiores de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Outros nomes cotados no campo da direita foram testados na pesquisa. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD-PR), teve apoio de 8% dos entrevistados. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), de 6%, e o governador de Minas, Romeu Zema (Novo-MG), de 4%. Segundo turno A pesquisa também mostrou que Flávio é o nome cotado da direita com pior desempenho em um eventual segundo turno contra Lula (PT). Caso disputasse a presidência contra o petista, o senador ficaria 15 pontos atrás dele. Flávio enfrenta 38% de reprovação do eleitorado.