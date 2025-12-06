Datafolha: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 em eventual 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido como candidato pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar a Presidência na eleição de 2026, ficaria 15 pontos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se um eventual segundo turno fosse hoje, revela pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 6. Outros nomes da direita, os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Jr. (PSD-PR) teriam 5 e 6 pontos de desvantagem em relação a Lula, respectivamente.

A pesquisa foi divulgada um dia após Flávio confirmar que é pré-candidato à Presidência com o apoio de seu pai, que está preso na Polícia Federal em Brasília acusado de tentativa de golpe de Estado. O Datafolha ouviu 2.002 eleitores de terça, 2, a quinta-feira, 4, antes, portanto, do anúncio de Flávio. O levantamento foi feito em 113 municípios com maiores de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos. No cenário de primeiro turno com Flávio na disputa, Lula teria 41% das intenções de voto. O filho mais velho de Bolsonaro teria 18%. Ratinho Jr., 12%. Ronaldo Caiado (União Brasil), 7%. Romeu Zema (Novo), 6%. Outros 13% disseram que votariam em branco, nulo ou não votariam em nenhum dos candidatos, enquanto 3% disseram não saber. No segundo turno, Flávio conta com 36% das intenções de voto, contra 51% de Lula. Seu irmão Eduardo tem cenário parecido: teria 35% das intenções de voto contra 52% de Lula. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por sua vez, tem distância menor: 39%, contra 50% de Lula.

O Datafolha mediu também o potencial de voto de Bolsonaro, apesar de o ex-presidente estar preso, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentar dar um golpe de Estado. Além disso, Bolsonaro também já estaria inelegível para a disputa do ano que vem por causa de uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-presidente teria 40% das intenções de voto, contra 49% de Lula. O retrato, quando comparado com as pesquisas dos últimos meses, é de queda na intenção de voto em Bolsonaro. Em abril deste ano, o cenário era idêntico (49% de Lula contra 40% de Bolsonaro). O quadro mudou e em junho, os dois se aproximaram. Bolsonaro chegou a figurar na frente, com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Tecnicamente estavam empatados, dada a margem de erro de dois pontos porcentuais. Desde então, a curva voltou a ser desfavorável ao ex-presidente e a distância entre ele e o petista voltou a aumentar. Outros nomes de fora do núcleo familiar de Bolsonaro pontuam melhor na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado. Tarcísio de Freitas, por exemplo, teria 42% das intenções de voto se as eleições fossem hoje, contra 47% de Lula. Ratinho Jr., por sua vez, teria 41%, contra iguais 47% do petista.