Temporada dos ventos: Cumbuco tem reforço no policiamento

Temporada dos ventos: Cumbuco tem reforço no policiamentoBatalhão de policiamento turístico foi instalado para reforçar segurança durante temporada de ventos para kitesurfe na região de Caucaia
O 5° Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi instalado no Cumbuco para reforçar a segurança de moradores e visitantes da região durante a alta temporada de kitesurfe e outros esportes de vela.
O equipamento conta com mais de 30 policiais em diferentes modalidades de patrulha e foi entregue na quinta-feira, 4.
A temporada de ventos no litoral oeste, a partir de agosto, é um dos principais atrativos turísticos do Estado, sendo destino de esportistas de várias nacionalidades.
A iniciativa é uma articulação da Prefeitura de Caucaia e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e visa maior segurança para moradores, turistas e investidores do turismo nesta temporada.
Leia Mais | Alerta de ventos intensos abrange litoral do CE e RN e afeta 58 municípios
O tenente Edileudo afirma que o Batalhão já conta com 25 policiais e nos próximos dias deve expandir o policiamento, com a chegada de mais 12 profissionais. Além de policiais a pé, a patrulha está dividida em viaturas, bicicletas e deve iniciar em breve com motocicletas
"Esse é um passo importante para fortalecer o turismo e dar mais tranquilidade a quem vive e a quem nos visita. Segurança é condição essencial para que Caucaia continue se consolidando como destino internacional", destacou o prefeito Naumi Amorim (PSD).
Turismo no Cumbuco
A temporada de ventos do Cumbuco foi iniciada oficialmente no dia 1° de agosto pela Prefeitura de Caucaia e é um dos períodos mais importantes para a economia local com serviços de hospedagem, comércio, alimentação e passeios turísticos.
Os meses de agosto a outubro são os mais procurados por turistas de outros Estados e países para a prática do kitesurfe.
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as rajadas de vento podem chegar de 45km/h a 60km/h, em média, ideal para a prática de esportes de vela.
"O turismo é um dos grandes vetores de desenvolvimento de Caucaia e impulsiona o nome da cidade como referência em esportes de vela. É uma engrenagem que movimenta a cidade e melhora a vida das pessoas", comenta a secretária de turismo de Caucaia, Rebeca Timbó.