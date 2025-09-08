Temporada dos ventos: Cumbuco tem reforço no policiamento

Carlos Mario BEBÊ, atleta de kite surfe, na Lagoa do Cauípe, em Caucaia / Crédito: Samuel Setubal

O 5° Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi instalado no Cumbuco para reforçar a segurança de moradores e visitantes da região durante a alta temporada de kitesurfe e outros esportes de vela. O equipamento conta com mais de 30 policiais em diferentes modalidades de patrulha e foi entregue na quinta-feira, 4.

A temporada de ventos no litoral oeste, a partir de agosto, é um dos principais atrativos turísticos do Estado, sendo destino de esportistas de várias nacionalidades. A iniciativa é uma articulação da Prefeitura de Caucaia e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e visa maior segurança para moradores, turistas e investidores do turismo nesta temporada. Leia Mais | Alerta de ventos intensos abrange litoral do CE e RN e afeta 58 municípios O tenente Edileudo afirma que o Batalhão já conta com 25 policiais e nos próximos dias deve expandir o policiamento, com a chegada de mais 12 profissionais. Além de policiais a pé, a patrulha está dividida em viaturas, bicicletas e deve iniciar em breve com motocicletas

"Esse é um passo importante para fortalecer o turismo e dar mais tranquilidade a quem vive e a quem nos visita. Segurança é condição essencial para que Caucaia continue se consolidando como destino internacional", destacou o prefeito Naumi Amorim (PSD). Turismo no Cumbuco FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-10-2024: Entrevista com Fernando Júnior da escola de kitesurfe no Cumbuco (Kitepoeira) sobre Impactos do kitesurfe para o turismo e a economia do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal A temporada de ventos do Cumbuco foi iniciada oficialmente no dia 1° de agosto pela Prefeitura de Caucaia e é um dos períodos mais importantes para a economia local com serviços de hospedagem, comércio, alimentação e passeios turísticos.