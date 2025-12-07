Morre Tia Lourdes, do grupo de Maria Luiza e Rosa da Fonsêca

Maria de Lourdes Negreiros de Paula, mais conhecida como Tia Lourdes / Crédito: Reprodução/ Instagram @critica_radical

Maria de Lourdes Negreiros de Paula, conhecida como Tia Lourdes, morreu na noite desse sábado, 6, aos 95 anos. Enfermeira e servidora pública aposentada, Lourdes foi sindicalista, militante feminista e ativista anticapitalista, tornando-se figura marcante das manifestações de esquerda no Ceará.