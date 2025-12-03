Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula no Ceará: acompanhe ao vivo o evento em Horizonte

Lula no Ceará: acompanhe ao vivo evento no Polo Automotivo em Horizonte

Em Horizonte, presidente inaugura o Polo Automotivo do Ceará; mais cedo, ele entregou a Carteira Nacional Docente do Brasil e anunciou investimentos para o ITA e Data Center do TikTok no Estado
Autor Política O POVO, Wilnan Custódio
Autor
Política O POVO, Wilnan Custódio Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agendas no Ceará nesta quarta-feira, 3. Ele tem compromissos em Fortaleza e em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lula chegou à Capital cearense na noite da terça-feira, 2, vindo de Recife (PE).

Assista ao vivo:

Nesta tarde, no município de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), Lula participa da inauguração do Polo Automotivo do Ceará. O investimento inicial do empreendimento, que será gerido pela Comexport e pela Planta Automotiva do Ceará (Pace), foi de cerca de R$ 400 milhões de reais.

A produção do centro terá início com a produção do SUV elétrico Spark, da Chevrolet. A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford.

Fortaleza

Na manhã desta quarta, em Fortaleza, o presidente fez a entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) e de equipamentos do Programa Mais Professores, política voltada à valorização, formação e benefícios para profissionais da educação — incluindo Vale-Computador, Bolsa Mais Professores e acesso ampliado a atividades culturais e de lazer.

Lula também anunciou investimentos para o Datacenter do Ceará; e assinou o convênio da 3ª fase das obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que ficará em Fortaleza.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula José Guimarães

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar