Lula no Ceará: acompanhe ao vivo o evento em Horizonte

Em Horizonte, presidente inaugura o Polo Automotivo do Ceará; mais cedo, ele entregou a Carteira Nacional Docente do Brasil e anunciou investimentos para o ITA e Data Center do TikTok no Estado

Nesta tarde, no município de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), Lula participa da inauguração do Polo Automotivo do Ceará. O investimento inicial do empreendimento, que será gerido pela Comexport e pela Planta Automotiva do Ceará (Pace), foi de cerca de R$ 400 milhões de reais.

A produção do centro terá início com a produção do SUV elétrico Spark, da Chevrolet. A fábrica ocupa o espaço onde já funcionou a planta da extinta Troller, da Ford.

Fortaleza

Na manhã desta quarta, em Fortaleza, o presidente fez a entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) e de equipamentos do Programa Mais Professores, política voltada à valorização, formação e benefícios para profissionais da educação — incluindo Vale-Computador, Bolsa Mais Professores e acesso ampliado a atividades culturais e de lazer.

Lula também anunciou investimentos para o Datacenter do Ceará; e assinou o convênio da 3ª fase das obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que ficará em Fortaleza.