AO VIVO: PL convoca renuião de emergência para contornar crise

Michelle Bolsonaro critica alliança do PL com Ciro Gomes e chama a união de precipitada / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 1°, repercute a reunião de emergência que deve acontecer nesta terça-feira, 2, após críticas públicas da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, à aproximação entre o deputado federal André Fernandes (PL-CE) e o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Rogério Marinho (PL-RN) participarão do encontro. As declarações de desaprovação de Michelle aconteceram neste domingo, 31, durante evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) a governador do Ceará. Michelle criticou André Fernandes por fazer alianças com o membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e chamou a união de "precipitada".

Michelle comentou indiretamente sobre a atitude de Fernandes: “A pessoa continua dizendo que a família é de ladrão, é de bandidos, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala das joias. Não tem como. Não existe mais essa (...) A essência é de esquerda, o que a pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, corrupto. Eu sou cristã, não vou negociar meus valores”. Após o evento, André rebateu as acusações e ressaltou que a aliança com Ciro tem sido planejada desde o segundo turno das aleições de 2024 e que recebeu aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso há uma semana pela trama de golpe de Estado. “O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente lidar com Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou. Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria expressado que a união era “importante”. Assista