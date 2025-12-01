Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Trump anuncia fechamento do espaço aéreo da Venezuela

Maduro reage ao rompimento com seis companhias aéreas como "ameaça colonialista contra o povo venezuelano"
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 1°, repercute o fechamento do espaço aéreo norte-americano sobre ao redor da Venezuela. Em meio as tensões entre o presidente Donald Trump, o presidente venezuelano Nicolás Maduro considera a situação como "ameaça colonialista".

A decisão de Trump gerou a suspensão de contrato com seis companhias aéreas: a espanhola Iberia, a portuguesa TAP, a colombiana Avianca, a filial colombiana da chileno-brasileira Latam, a brasileira GOL e turca Turkish.

Nas redes sociais, Trump escreveu que "todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas" devem considerar o espaço aéreo "fechado em sua totalidade". Já o chanceler venezuelano Yván Gil, se pronunciou e condenou o ato como "uma nova agressão extravagante, ilegal e injustificada contra o povo da Venezuela".

A tensão entre os dois países iniciou-se em setembro deste ano, com 83 pessoas mortas em mais de 20 ataques contra supostas 'narcolanchas' no Caribe e no leste do Pacífico.

Segundo informações a AFP, cerca de 75 voos foram realizados este ano, com pelo menos 13.956 venezuelanos deportados dos Estados Unidos.

*com informações da AFP

