AO VIVO: Trump anuncia fechamento do espaço aéreo da Venezuela

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 1°, repercute o fechamento do espaço aéreo norte-americano sobre ao redor da Venezuela. Em meio as tensões entre o presidente Donald Trump, o presidente venezuelano Nicolás Maduro considera a situação como "ameaça colonialista". A decisão de Trump gerou a suspensão de contrato com seis companhias aéreas: a espanhola Iberia, a portuguesa TAP, a colombiana Avianca, a filial colombiana da chileno-brasileira Latam, a brasileira GOL e turca Turkish.

