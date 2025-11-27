Trump diz que começará 'em breve' ações contra traficantes venezuelanos 'por terra'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (27) que os esforços contra traficantes de drogas venezuelanos "por terra" começarão "muito em breve", aumentando ainda mais as tensões com Caracas, que alega que a campanha antidrogas americana tem como objetivo derrubar Nicolás Maduro. "Quase paramos [o narcotráfico]. Cerca de 85% do trânsito por via marítima foi interrompido", disse Trump em uma videochamada de Ação de Graças para as tropas americanas de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

"E vamos começar a pará-los por terra também. Por terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve", acrescentou. Washington acusa Maduro de liderar o suposto Cartel de los Soles, que designou como grupo terrorista na segunda-feira. Caracas, por sua vez, considerou essa classificação como uma "mentira ridícula". Desde setembro, as forças americanas atacaram mais de 20 embarcações supostamente dedicadas ao tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, com um saldo de pelo menos 83 mortos. Os Estados Unidos também enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, acompanhado de navios de guerra e aviões de combate, um destacamento que Washington alega servir para operações de combate ao tráfico de drogas.