Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela chama de 'mentira ridícula' designação dos EUA de suposto Cartel de los Soles como organização terrorista

Venezuela chama de 'mentira ridícula' designação dos EUA de suposto Cartel de los Soles como organização terrorista

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela classificou nesta segunda-feira (24) como "nentira ridícula" a designação por parte dos Estados Unidos do suposto Cartel de los Soles como uma organização terrorista à qual Washington vincula o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O governo dos Estados Unidos anunciou em 16 de novembro que planeja classificar como uma organização terrorista estrangeira o suposto grupo, mas ainda não oficializou a medida.

"A Venezuela rejeita de maneira categórica, firme e absoluta a nova e ridícula mentira do secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio", indicou a chancelaria em um comunicado. Trata-se de uma "infame e vil mentira para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

mbj/pgf/mar-mel/dd/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar