Venezuela chama de 'mentira ridícula' designação dos EUA de suposto Cartel de los Soles como organização terrorista

A Venezuela classificou nesta segunda-feira (24) como "nentira ridícula" a designação por parte dos Estados Unidos do suposto Cartel de los Soles como uma organização terrorista à qual Washington vincula o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O governo dos Estados Unidos anunciou em 16 de novembro que planeja classificar como uma organização terrorista estrangeira o suposto grupo, mas ainda não oficializou a medida.