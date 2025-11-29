Moraes pede à defesa de Augusto Heleno exame inicial de Alzheimer e documentos sobre doença

Defesa do general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão pela trama golpista, afirmou que ele tem diagnóstico de Alzheimer desde 2018 e pediu prisão domiciliar humanitária / Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para que a defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, apresente o exame inicial que diagnosticou o quadro de Alzheimer do militar, assim como todos os relatórios e avaliações médicas, desde 2018, que comprovem o quadro alegado para pedir a prisão domiciliar do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A determinação consta no despacho assinado neste sábado, 29, citando a “necessidade de completa instrução quanto ao histórico clínico alegado” pelo militar. No documento, Moraes ainda determina que sejam apresentados:

Ainda de acordo com a defesa, Heleno apresenta sintomas cognitivos desde 2018, “com evolução progressiva documentada em relatórios que culminaram no diagnóstico de demência mista”. Porém, no despacho, Moraes afirma que todos os exames que acompanham o laudo médico foram realizados em 2024 e, nos autos, não foram apresentados nenhum documento, exame, relatório, notícia ou comprovação da presença dos sintomas contemporâneos aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Além disso, indica que Heleno foi interrogado em junho deste ano, na presença de seu

advogado, e realizou sua autodefesa, respondendo “a todas as perguntas de seu defensor que, em momento algum, alegou problemas cognitivos”.