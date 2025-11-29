Gilmar Mendes e Guiomar se separam após 18 anos de casados

O ministro do STF Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa anunciaram o fim do casamento após 18 anos juntos / Crédito: Reprodução/Instagram

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, de 69 anos, e a advogada Guiomar Feitosa, de 73 anos, anunciaram, neste sábado, 29, o fim do casamento de 18 anos. Apesar da separação, os dois enfatizam que a amizade de quase cinco décadas e o respeito permanece. A advogada é irmã do presidente do Republicanos no Ceará e presidente da Federação das Empresas de Transportes (Fetrans), Chiquinho Feitosa, pré-candidato ao Senado Federal em 2026.