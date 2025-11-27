Caucaia: quimbandeira denuncia racismo após retirada de outdoor

O outdoor religioso foi removido dois dias depois das declarações da vereadora Liana Cordeiro / Crédito: WhatsApp O POVO

Um anúncio em outdoor instalado na entrada de Caucaia, na BR-222, foi removido após declarações de uma vereadora durante sessão da Câmara Municipal de Caucaia no dia 16 de setembro. A dona da casa religiosa de matriz africana, Quimbanda, conhecida como Mãe Rainha das Trevas, denunciou a situação como "racismo religioso" e "preconceito com religiões de matriz africana". Durante a sessão, a vereadora Liana Cordeiro (PT) declarou que "eram imagens muito horrorosas e feias" e que achava a peça um "açoite ao cristianismo". A vereadora também questionou a existência de "fiscalização para os outdoors" e alegou que a instalação teria sido feita "sem a autorização da prefeitura" de Caucaia.

Em nota à reportagem, a empresa MEGA, afirma que removeu a publicidade "mediante exposição pública do caso" por "gerar riscos objetivos à imagem institucional e à segurança jurídica". Além disso, aponta que a atitude não foi tomada por motivação religiosa e que as relações comerciais com a cliente foram "cordiais". A empresa não se pronunciou sobre a ação judicial. A sacerdotisa de Quimbanda Mãe Rainha das Trevas, afirma que sua liberdade religiosa foi violada. "Meu desabafo é que as pessoas acham que mexer com nossa religião não vai dar em nada, pois somos muito marginalizados pela sociedade hipócrita. Eles pensam que a religião não vai ser mantida devido ao racismo e preconceito, mas vamos procurar nossos direitos", finaliza. Vereadora diz que a retirada foi demanda popular Na sessão do dia 18 de setembro, ainda na semana da retirada da peça, a vereadora Liana Cordeiro disse que "não tem nenhum preconceito com qualquer religião no município". Segundo ela, ao trazer o assunto para a Câmara, queria questionar quem fiscalizava as peças publicitárias nos outdoors para "evitar discriminação entre religiões".

A vereadora pediu desculpas se a situação foi "entendida como discriminação" e declarou que "conhece o Estado laico" e "defende a liberdade de expressão de cada um". Em nota enviada ao O POVO no início deste mês, Liana afirma que se sentiu "impelida em reportar uma demanda que surgiu por parte da população cristã de Caucaia". Além disso, afirmou que se desculpou publicamente e nas redes sociais sobre o caso. "Ademais, reforço que a retirada do outdoor foi realizada pelos órgãos regulatórios responsáveis, em observância aos critérios objetivos dispostos na legislação municipal referente à regulamentação dos anúncios publicitários em Caucaia", concluiu a parlamentar.