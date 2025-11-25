AO VIVO: Bolsonaro preso; PL e filhos organizam reação; Motta e Alcolumbre rompem com PT

A prisão de Bolsonaro desencadeou uma nova ofensiva do PL no debate sobre a anistia dos atos de 8 de janeiro, reacendendo tensões entre governo e oposição. Enquanto isso, investigadores apontam contradições nas explicações de Bolsonaro sobre a tornozeleira eletrônica, que sofreu dano confirmado pela primeira etapa da perícia da Polícia Federal — segundo o relatório, provocado por calor excessivo.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta terça-feira, 25, destaca os desdobramentos da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a movimentação imediata do PL e de seus filhos, que articulam uma reação política e jurídica ao caso.

Nos bastidores de Brasília, a situação provocou desgaste entre militares, após o Exército ter pedido discrição ao Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar a prisão de generais ligados ao ex-presidente. A pressão aumentou com informações de que um cunhado de Bolsonaro o visitou no presídio da Papuda com caixas de alimentos e remédios, em meio a preocupações sobre seu estado de saúde.



Outro destaque da edição é o agravamento da crise política no Senado. O rompimento entre Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Motta, e lideranças do PT cria dificuldades para o governo Lula na votação de pautas prioritárias. A ruptura foi alimentada por divergências sobre a disputa pelo comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pelo comportamento “na surdina” de aliados na eleição interna da Casa.



A crise no Senado se aprofundou após declaração do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, de que Jorge Messias — indicado ao STF — tem um perfil “de diálogo”. Enquanto isso, Messias intensifica articulações, busca votos e tenta diminuir a tensão com o presidente da CCJ.

No bloco internacional, o programa também abordará as tensões entre Estados Unidos e Venezuela, os novos capítulos da guerra Rússia x Ucrânia, e o avanço estratégico das disputas envolvendo Japão, China e Taiwan.