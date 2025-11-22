Trump lamenta prisão de Bolsonaro e diz que "é uma pena"

"É uma pena", diz Trump ao reagir à detenção de Bolsonaro sem saber detalhes da decisão / Crédito: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou neste sábado, 22, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Questionado por jornalistas, momentos antes de embarcar na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, Trump demonstrou desconhecer detalhes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), mas classificou o episódio como “uma pena”.



"Eu não sei nada sobre isso. Foi isso que aconteceu? É uma pena, eu só acho que é uma pena", afirmou o presidente.

A declaração ocorreu poucas horas depois de Bolsonaro ser detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sob o argumento de risco à ordem pública e possível tentativa de fuga.