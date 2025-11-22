Trump lamenta prisão de Bolsonaro e diz que "é uma pena"

Trump lamenta prisão de Bolsonaro e diz que decisão do STF "é uma pena"Ao ser informado por jornalistas, Trump demonstra surpresa e lamenta prisão de Bolsonaro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou neste sábado, 22, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Questionado por jornalistas, momentos antes de embarcar na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, Trump demonstrou desconhecer detalhes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), mas classificou o episódio como “uma pena”.
"Eu não sei nada sobre isso. Foi isso que aconteceu? É uma pena, eu só acho que é uma pena", afirmou o presidente.
A declaração ocorreu poucas horas depois de Bolsonaro ser detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sob o argumento de risco à ordem pública e possível tentativa de fuga.
Prisão de Bolsonaro
A prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes nesta manhã de sábado, 22, a pedido da Polícia Federal, com base em risco à ordem pública.
No despacho, Moraes menciona a violação da tornozeleira eletrônica como “fato novo” que reforça a possibilidade concreta de fuga e destaca a vigília convocada por Flávio Bolsonaro (PL) em frente à casa do pai, que poderia dificultar a fiscalização das medidas cautelares.
A defesa do ex-presidente havia pedido prisão domiciliar por motivos de saúde, mas Moraes negou o pedido, citando elementos concretos de risco de evasão — entre eles a proximidade da residência de Bolsonaro com embaixadas.
Mobilização de aliados
A decisão do STF levou à mobilização imediata de aliados, incluindo parlamentares do PL no Ceará, como André Fernandes e Carmelo Neto, que anunciaram viagem a Brasília para prestar solidariedade ao ex-presidente.
A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, retornou às pressas a Brasília após ser informada da prisão do marido. Michelle, que estava no Ceará para um encontro do PL Mulher, cancelou sua participação no evento em Caucaia e embarcou de volta para a capital federal por volta das 11h22.
