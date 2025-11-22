José de Abreu, Frota, Mário Frias e mais: famosos reagem à prisão de Jair Bolsonaro

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) movimentou as redes sociais de anônimos e famosos neste sábado, 22. Artistas conhecidos pela postura crítica ao ex-presidente celebraram a notícia, até mesmo com brinde e espumante. Vídeos, memes e outros virais foram compartilhados. Entre os famosos que apoiam Bolsonaro houve menos manifestações. Um dos poucos a comentar o caso foi o ator Mário Frias, que fez críticas à prisão.

O ex-presidente foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que apontou violação das regras da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga". A decisão de Moraes atende a pedido da Polícia Federal. José de Abreu Conhecido pelas críticas à Bolsonaro, o ator postou um vídeo em que estoura uma garrafa e bebe espumante ao som do hino nacional. "Um genocida sendo preso não tem preço", escreveu. Também postou uma montagem com uma imagem própria e do ator Mário Frias. Enquanto Abreu aparece sorridente, o apoiador do ex-presidente está abatido.

Mário Frias Ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, o ator Mario Frias postou dois vídeos após a notícia da prisão. No primeiro, aparece abatido, dizendo que se trata de uma "injustiça" e que o "Brasil chegou no fundo do poço". Depois, publicou outro vídeo, em que pede "equilíbrio", para não piorar a situação "do nosso capitão". "A gente precisa ter calma, estabelecer uma estratégia, não agir com coração agitado", afirmou.

Alexandre Frota Ex-apoiador de Bolsonaro, o ator compartilhou um vídeo feito com inteligência artificial. Nele, o ex-presidente aparece chorando dentro de uma cela lotada. Também repostou outros vídeos sobre o tema. Em um deles, humoristas dançam paródias sobre a situação, como ao cantar "Ah, que lindo, ele está encarcerado", dentre outras.

Kleber Mendonça Filho O premiado cineasta de O Agente Secreto e Bacurau fez uma postagem em inglês para seus "amigos não brasileiros". "Hoje, a justiça está sendo feita no Brasil, com o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente, acusado de conspiração para um golpe contra a democracia e de liderar uma organização criminosa", disse. "O bolsonarismo é, sem dúvida, um dos momentos mais vergonhosos da história brasileira, e olha que já houve muitos. Um dia importante para a Justiça e para os brasileiros", acrescentou.