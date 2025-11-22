"Agora é só esperar virem me pegar", diz ex-ministro de Bolsonaro

"Agora é só esperar eles virem me pegar", afirmou Heleno um dia antes da prisão de Bolsonaro / Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Na última sexta-feira, 21, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) na gestão de Jair Bolsonaro (PL), disse: "Agora é só esperar eles virem me pegar". O ex-presidente foi preso preventivamente, neste sábado, 22, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A fala de Heleno ocorreu em entrevista à CNN, enquanto ele caminhava pela quadra onde mora, em Brasília. Aos 78 anos, o militar foi condenado a 21 anos de prisão por participação em um plano de golpe de Estado; além dp pagamento de 84 dias-multa. No valor de um salário-mínimo cada, o montante representa R$ 126 mil.

O general afirmou que "não mandou fazer nada" e que não teve envolvimento com os fatos investigados. Disse que serviu o Exército por 50 anos e que, em 8 de janeiro de 2023, quando houve a invasão e os ataques aos Três Poderes, ele estava em casa com a esposa. Em outubro, a defesa do general recorreu à Primeira Turma do STF na tentativa de absolver o general da condenação na trama golpista e, ao menos, reduzir o valor da multa. O pedido da defesa é para que a multa seja reduzida para cerca de R$ 21 mil, sob o argumento de que o general é "arrimo familiar" e não tem mais capacidade de trabalhar em razão da sua idade e estado de saúde. Prisão preventiva de Bolsonaro Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, após o Supremo Tribunal Federal ser comunicado sobre uma violação de sua tornozeleira eletrônica e considerar que havia risco de fuga com a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em apoio ao pai.