Bolsonaro diz que usou ferro de solda em tornozeleira: 'Curiosidade'

BBC Imagem do vídeo da tornozeleira eletrônica de Bolsonaro danificada Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter usado ferro de solda em sua tornozeleira eletrônica, mostra um vídeo que contém um diálogo do ex-presidente divulgado pela assessoria do Supremo Tribunal Federal (STF) e é o que consta em um relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) emitido no início da tarde deste sábado (22/11). Segundo o documento, o Sistema de Monitoração gerou um alerta às 00h07 deste sábado indicando violação do dispositivo. Uma equipe de policiais posicionada nas imediações da residência de Bolsonaro, onde ele estava preso em regime domiciliar por medida cautelar, fez contato com o ex-presidente pedindo que ele se apresentasse.

Inicialmente, a informação recebida pelos policiais foi que Bolsonaro havia batido o dispositivo na escada. Mas quando a diretora adjunta do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) chegou ao local para verificar o dispositivo, "a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada." Segundo o relatório, "o equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case." No vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do Supremo, a tornozeleira aparece danificada enquanto uma mulher faz perguntas ao ex-presidente.

- O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? E o ex-presidente responde: - Meti um ferro quente aí.

- Ferro quente? - Curiosidade. - Que ferro foi? Ferro de passar?