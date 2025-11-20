Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula elogia Jorge Messias, que agradece indicação ao STF

Lula elogia Jorge Messias, que agradece indicação para ministro do STF

O presidente assinou mensagem de indicação do advogado-geral da União para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)
Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves Autor
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou Jorge Messias, indicado para nesta quinta-feira, 20 para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que ele continuará "a cumprir o seu papel na defesa da Constituição e Estado democrático de direito".

Lula assinou a mensagem confirmando a indicação do Advogado-Geral da União ao STF. Ele passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, uma vez aprovado, passará por crivo no Plenário.

"Assinei hoje mensagem ao Senado Federal indicando o nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado democrático de direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública", declarou o presidente nas redes sociais.

Jorge Messias agradece indicação de Lula e demonstra confiança

Em nota pública, Jorge Messias disse receber com honra a indicação. Ele agradeceu Lula pela escolha e, caso tenha seu nome aprovado, irá retribuir com dedicação, integridade e zelo pelas instituições.

"Recebo com honra a indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional", disse.

O AGU também demonstrou confiança nos senadores e senadoras e afirmou que irá buscar demonstrar atender aos requisitos constitucionais para ocupar o posto de ministro do STF. Messias também reafirmou compromisso com a Constituição e defesa do Estado democrático de direito.

"Com fé e humildade confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado. Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado democrático de direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da Magistratura nacional", completou.

