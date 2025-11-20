Lula elogia Jorge Messias, que agradece indicação ao STF

Jorge Messias é o indicado de Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou Jorge Messias, indicado para nesta quinta-feira, 20 para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que ele continuará "a cumprir o seu papel na defesa da Constituição e Estado democrático de direito". Lula assinou a mensagem confirmando a indicação do Advogado-Geral da União ao STF. Ele passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, uma vez aprovado, passará por crivo no Plenário.