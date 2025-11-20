Lula elogia Jorge Messias, que agradece indicação ao STF

Lula elogia Jorge Messias, que agradece indicação para ministro do STFO presidente assinou mensagem de indicação do advogado-geral da União para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou Jorge Messias, indicado para nesta quinta-feira, 20 para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que ele continuará "a cumprir o seu papel na defesa da Constituição e Estado democrático de direito".
Lula assinou a mensagem confirmando a indicação do Advogado-Geral da União ao STF. Ele passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, uma vez aprovado, passará por crivo no Plenário.
"Assinei hoje mensagem ao Senado Federal indicando o nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado democrático de direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública", declarou o presidente nas redes sociais.
Jorge Messias agradece indicação de Lula e demonstra confiança
Em nota pública, Jorge Messias disse receber com honra a indicação. Ele agradeceu Lula pela escolha e, caso tenha seu nome aprovado, irá retribuir com dedicação, integridade e zelo pelas instituições.
"Recebo com honra a indicação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional", disse.
O AGU também demonstrou confiança nos senadores e senadoras e afirmou que irá buscar demonstrar atender aos requisitos constitucionais para ocupar o posto de ministro do STF. Messias também reafirmou compromisso com a Constituição e defesa do Estado democrático de direito.
"Com fé e humildade confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado. Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado democrático de direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da Magistratura nacional", completou.