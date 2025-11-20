Lula indica Jorge Messias para ministro do STF

Lula se aproximou de Jorge Messias neste terceiro mandato na Presidência / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicou nesta quinta-feira, 20, Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O atual chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) poderá ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso, que se aposentou da corte em outubro. Este é o terceiro indicado de Lula em seu terceiro mandato. Anteriormente, Cristiano Zanin ocupou a vaga de Rosa Weber e Flávio Dino de Ricardo Lewandowski.