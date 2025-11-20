Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula indica Jorge Messias para ministro do STF no lugar de Barroso

A confirmação da indicação do presidente aconteceu neste Dia da Consciência Negra
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicou nesta quinta-feira, 20, Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O atual chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) poderá ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso, que se aposentou da corte em outubro. Este é o terceiro indicado de Lula em seu terceiro mandato. Anteriormente, Cristiano Zanin ocupou a vaga de Rosa Weber e Flávio Dino de Ricardo Lewandowski.

Em nota publicada pelo governo federal confirmando a indicação feita neste feriado do Dia da Consciência Negra, é informado que a oficialização será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A partir da indicação, o nome de Jorge Messias deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e aprovação pelo Plenário do Senado Federal.

Quem é Jorge Messias, indicação de Lula para STF

Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023, Jorge Messias é graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE), mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília - UnB (2018) e doutor pela mesma universidade (2023), onde lecionou como professor visitante.

Foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e Consultor Jurídico do Ministério da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

stf lula

