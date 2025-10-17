Jorge Messias: quem é o evangélico cotado para o STF?

Atualmente na Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, é nome forte entre os cotados para ser indicado por Lula ao STF. / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O advogado-geral da União, Jorge Messias, aparece como o principal nome cotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Evangélico e membro da Igreja Batista, Messias é visto como uma escolha que busca equilibrar o perfil técnico com um gesto de aproximação ao público religioso, embora ainda enfrente resistência entre parte da bancada evangélica no Congresso.



Quem é Jorge Messias Aos 45 anos, Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Se confirmado no cargo, poderá permanecer no STF por até 30 anos, conforme as regras atuais de aposentadoria compulsória aos 75 anos. Messias assumiu o comando da AGU em janeiro de 2023, no início do terceiro mandato de Lula. Antes, foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência durante o governo Dilma Rousseff. No meio político, ganhou apelido de “Bessias” após ser citado em gravações de 2016 durante a crise que antecedeu o impeachment de Dilma — episódio que, segundo aliados, reforçou sua lealdade ao PT e a Lula.

O encontro, que também contou com a presença da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o governo e as lideranças religiosas.

Durante o evento, o presidente destacou a importância da fé e da atuação social das igrejas. O petista acrescentou que os valores cristãos também norteiam as ações do governo. Os líderes religiosos entregaram ao presidente uma Bíblia especial e uma edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja, presentes recebidos “com muito carinho”, segundo Lula.

