Jorge Messias: quem é o evangélico cotado para o STF?Advogado-geral da União e membro da Igreja Batista, Jorge Messias é o nome mais cotado por Lula para assumir a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal
O advogado-geral da União, Jorge Messias, aparece como o principal nome cotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Evangélico e membro da Igreja Batista, Messias é visto como uma escolha que busca equilibrar o perfil técnico com um gesto de aproximação ao público religioso, embora ainda enfrente resistência entre parte da bancada evangélica no Congresso.
Quem é Jorge Messias
Aos 45 anos, Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Se confirmado no cargo, poderá permanecer no STF por até 30 anos, conforme as regras atuais de aposentadoria compulsória aos 75 anos.
Messias assumiu o comando da AGU em janeiro de 2023, no início do terceiro mandato de Lula. Antes, foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência durante o governo Dilma Rousseff.
No meio político, ganhou apelido de “Bessias” após ser citado em gravações de 2016 durante a crise que antecedeu o impeachment de Dilma — episódio que, segundo aliados, reforçou sua lealdade ao PT e a Lula.
Com sua escolha, Lula deve deixar de lado outras opções consideradas fortes, como o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Leia mais
Jorge Messias: reunião com líderes religiosos reforça proximidade com Lula
Nessa quinta-feira, 16, Jorge Messias participou de uma reunião organizada por Lula no Palácio do Planalto com bispos e pastores de diferentes denominações evangélicas.
O encontro, que também contou com a presença da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o governo e as lideranças religiosas.
Durante o evento, o presidente destacou a importância da fé e da atuação social das igrejas. O petista acrescentou que os valores cristãos também norteiam as ações do governo.
Os líderes religiosos entregaram ao presidente uma Bíblia especial e uma edição de ouro do Centenário de Glória da Igreja, presentes recebidos “com muito carinho”, segundo Lula.
Indicação de Jorge Messias ainda não foi oficializada
Apesar das informações confirmadas por auxiliares do governo, o Planalto não confirmou oficialmente a indicação.
Em nota, a Secretaria de Imprensa afirmou que “não comenta sobre indicações do presidente ao STF” e que “não há nenhum anúncio previsto”.
Questionado sobre o assunto, Jorge Messias negou ter recebido convite. Ainda assim, interlocutores próximos garantem que seu nome segue firme como o favorito de Lula.