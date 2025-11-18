PL Antifacção: Pressão e controvérsia marcam tentativa de votação

Hugo Motta confirmou a votação do PL antifacção nesta terça-feira / Crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Para contornar as críticas e abrir caminho para o avanço, Derrite realizou uma mudança estratégica em sua última versão: ele desistiu de equiparar facções à Lei Antiterrorismo, optando por criar uma legislação nova e específica: o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Segundo Hugo Motta, essa alteração foi crucial para "arredondar o texto" e buscar aceitação jurídica. A estratégia de Motta para destravar o projeto ganhou um poderoso endosso do Judiciário. O presidente da Câmara afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vê com "bons olhos" o trabalho de Derrite, tendo elogiado o esforço do deputado em modernizar e endurecer a legislação penal contra o crime organizado.

Motta aposta que esse apoio facilitará uma "boa avaliação" do projeto no próprio STF, onde Moraes tem a segurança pública como uma prioridade. Ainda assim, a aprovação do Marco Legal é incerta e pode envolver novos ajustes. Parlamentares planejam inserir no debate temas como o combate ao crime organizado usando Inteligência Artificial, o garimpo ilegal e a chamada "Lei Anti-Oruam". Motta, no entanto, mantém a expectativa de aprovação da matéria ainda nesta terça-feira, sinalizando que os partidos poderão, no plenário, fazer sua análise final e propor modificações. Enquanto a votação do PL Antifacção domina a pauta, Motta também confirmou que outra prioridade do Executivo, o projeto que mira regras mais duras para coibir os devedores contumazes e a sonegação de impostos, deve ter seu relator e cronograma definidos nos próximos dias.