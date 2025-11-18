AO VIVO: Hugo Motta pauta votação do PL Antifacção para esta terça-feira

A votação deve ser realizada hoje, 17, na Câmara dos Deputados / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira-feira, 18, repercute a votação PL Antifacção, após série de mudanças feitas pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) pautou a votação para esta terça-feira e reforçou que o tema requer urgência, ainda que não haja acordo total em determinados pontos do texto. Em uma postagem na rede social X, na manhã de ontem, 17, Motta disse: "Segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inseri na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado".

Governistas manifestaram desagrado com Motta após a decisão do presidente da Câmara de nomear como relator da proposta o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança Pública do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); opositor do governo federal. *com informações da Agência Estado Assista