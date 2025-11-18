AO VIVO: Hugo Motta pauta votação do PL Antifacção para esta terça-feira

AO VIVO: Hugo Motta pauta votação do PL Antifacção para esta terça-feiraO texto elaborado por Guilherme Derrite (PP-SP) já teve várias versões, mas segue sem consenso. O PL deve ser votado hoje após Motta considerar a decisão "urgente"
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira-feira, 18, repercute a votação PL Antifacção, após série de mudanças feitas pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) pautou a votação para esta terça-feira e reforçou que o tema requer urgência, ainda que não haja acordo total em determinados pontos do texto.
Em uma postagem na rede social X, na manhã de ontem, 17, Motta disse: "Segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inseri na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado".
Ainda no texto, o parlamentar considerada o projeto como "a resposta mais dura da história do Parlamento no enfrentamento do crime organizado".
Ele defendeu que o tema deve ser discutido em urgência e citou as propostas do relator Guilherme Derrite (PP-SP): "O projeto aumenta as penas para integrantes de facções e dificulta o retorno às ruas, também cria e integra os Bancos Nacional e Estaduais de Dados sobre as Organizações Criminosas".
O PL 5582/2025 foi proposto pelo governo federal como resposta à crise na segurança pública, tema que voltou a ganhar força no debate nacional com a operação da Polícia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos.
Governistas manifestaram desagrado com Motta após a decisão do presidente da Câmara de nomear como relator da proposta o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança Pública do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); opositor do governo federal.
*com informações da Agência Estado
