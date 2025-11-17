Gleisi, sobre PL Antifacção: Hugo falou que vai ter novo texto

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, afirmou nesta segunda-feira, 17, que, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o texto do projeto de lei antifacção "avançou em muitos pontos". A ministra indicou ainda que será realizada uma nova rodada de conversa com técnicos nesta terça, 18, para "fazer as observações no texto e ver se tem condições de avançar".

"Ele falou que o relator está preparando (um novo texto), que quantos textos forem necessários, ele vai subir. E se dispôs a fazer uma conversa conosco já com base nesse texto antes de publicá-lo", indicou a ministra após reunião com o presidente da Câmara. De outro lado, Gleisi sinalizou que não há acordo sobre a quarta versão do parecer publicado pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP) na semana passada.