Deputado Sargento Reginauro tem alta após 11 dias no hospital

Deputado Sargento Reginauro recebe alta hospitalar após 11 dias internado

O deputado estadual apresentou um quadro infeccioso que resultou em baixa imunidade e chegou a participar de sessão virtual para atualizar seu quadro clínico
O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) recebeu neste domingo, 16, alta hospitalar após 11 dias de internação decorrente de um quadro de saúde abalado. A equipe médica confirmou sua evolução positiva e sua recuperação segue dentro do esperado.

O parlamentar apresentou quadro infeccioso resultando em baixa imunidade, levando assim a sua internação para a realização de exames. Ele chegou a participar de sessão virtual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na semana passada e fez atualização sobre o quadro clínico.

Por orientação médica, Reginauro permanecerá afastado temporariamente das atividades legislativas, dedicando-se à recuperação plena do seu estado de saúde. Em nota enviada pela assessoria, a equipe do deputado informa que ele retornará aos trabalhos na Alece assim que estiver totalmente restabelecido.

"O deputado Sargento Reginauro e sua família expressam profundo agradecimento pelas mensagens de apoio, solidariedade e orações enviadas por amigos, colegas, profissionais da imprensa e pela população que acompanha seu trabalho. Esse carinho tem sido fundamental neste momento. Em breve, o deputado estará de volta às suas atividades, com a mesma dedicação e compromisso de sempre", diz a nota.

Sargento Reginauro agradece a Deus por recuperação

Em postagem nas redes sociais, o deputado estadual falou do período internado onde passou por dúvidas, incertezas e medos, mas comemorou a alta hospitalar agradecendo a Deus e sua família em mais um tratamento. Neste ano, Reginauro se recuperou de um segundo câncer.

"Foram 11 dias, alguns bem difíceis, cheios de dúvidas, incertezas, medo... Mas Deus voltou a falar ao meu coração e aquietar minha alma. Ele nunca falou comigo, não seria diferente agora. Mais uma batalha vencida, agora iniciar um novo tratamento. Mais tarde quero esclarecer a todos sobre esse momento. Agora é voltar pra casa, pro meu lar, e agradecer e agradecer. A Deus, meu pai e Senhor; a minha esposa e filhos por estarem todos esses dias ao meu lado, a toda a minha família e amigos que em oração se mantiveram comigo em todos esses dias", declarou.

