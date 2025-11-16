Deputado Sargento Reginauro tem alta após 11 dias no hospital

Reginauro participou de sessão direto do hospital e recebeu apoio dos parlamentares / Crédito: (Reprodução/AleceTV)/(Reprodução/redes sociais)

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) recebeu neste domingo, 16, alta hospitalar após 11 dias de internação decorrente de um quadro de saúde abalado. A equipe médica confirmou sua evolução positiva e sua recuperação segue dentro do esperado.

O parlamentar apresentou quadro infeccioso resultando em baixa imunidade, levando assim a sua internação para a realização de exames. Ele chegou a participar de sessão virtual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na semana passada e fez atualização sobre o quadro clínico.