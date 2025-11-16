Deputado Sargento Reginauro tem alta após 11 dias no hospital

Deputado Sargento Reginauro recebe alta hospitalar após 11 dias internadoO deputado estadual apresentou um quadro infeccioso que resultou em baixa imunidade e chegou a participar de sessão virtual para atualizar seu quadro clínico
O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) recebeu neste domingo, 16, alta hospitalar após 11 dias de internação decorrente de um quadro de saúde abalado. A equipe médica confirmou sua evolução positiva e sua recuperação segue dentro do esperado.
O parlamentar apresentou quadro infeccioso resultando em baixa imunidade, levando assim a sua internação para a realização de exames. Ele chegou a participar de sessão virtual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na semana passada e fez atualização sobre o quadro clínico.
Por orientação médica, Reginauro permanecerá afastado temporariamente das atividades legislativas, dedicando-se à recuperação plena do seu estado de saúde. Em nota enviada pela assessoria, a equipe do deputado informa que ele retornará aos trabalhos na Alece assim que estiver totalmente restabelecido.
"O deputado Sargento Reginauro e sua família expressam profundo agradecimento pelas mensagens de apoio, solidariedade e orações enviadas por amigos, colegas, profissionais da imprensa e pela população que acompanha seu trabalho. Esse carinho tem sido fundamental neste momento. Em breve, o deputado estará de volta às suas atividades, com a mesma dedicação e compromisso de sempre", diz a nota.
Leia mais
Sargento Reginauro agradece a Deus por recuperação
Em postagem nas redes sociais, o deputado estadual falou do período internado onde passou por dúvidas, incertezas e medos, mas comemorou a alta hospitalar agradecendo a Deus e sua família em mais um tratamento. Neste ano, Reginauro se recuperou de um segundo câncer.
"Foram 11 dias, alguns bem difíceis, cheios de dúvidas, incertezas, medo... Mas Deus voltou a falar ao meu coração e aquietar minha alma. Ele nunca falou comigo, não seria diferente agora. Mais uma batalha vencida, agora iniciar um novo tratamento. Mais tarde quero esclarecer a todos sobre esse momento. Agora é voltar pra casa, pro meu lar, e agradecer e agradecer. A Deus, meu pai e Senhor; a minha esposa e filhos por estarem todos esses dias ao meu lado, a toda a minha família e amigos que em oração se mantiveram comigo em todos esses dias", declarou.