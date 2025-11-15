Com chapa única, presidente da Associação Cearense de Magistrados é reeleito com 97% dos votosEleição contou com chapa única e 63% de participação entre os associados à ACM
O presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), José Hercy Ponte de Alencar, foi reeleito para o triênio 2026-2028 em eleição realizada entre os dias 11 e 14 de novembro. A chapa foi a única inscrita. O juiz recebeu 438 votos válidos, o equivalente a 97% do total contabilizado pela ACM.
Ao todo, 452 dos 695 magistrados associados participaram da votação, efetivando um quórum de 63% do quadro total. Os votos foram contabilizados de forma online (370) através de sistema desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e presencial (78), no Clube dos Magistrados, localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza.
Hercy Alencar liderou a chapa única do pleito, intitulada "Valorização, Independência e União". Entre os pontos destacados pelo grupo para a reeleição estão a defesa das prerrogativas, o fortalecimento institucional, o diálogo com o Poder Público e entidades nacionais e a valorização da carreira.
“A confiança renovada dos colegas magistrados é um reconhecimento ao trabalho coletivo que temos desenvolvido. Seguiremos firmes na defesa da valorização da magistratura, com transparência, união e compromisso com cada associado e associada”, disse o presidente reeleito, em nota.
Trajetória do presidente
Hercy Alencar se formou em Direito no ano de 1996 e possui especialização em Direito Público e mestrado em Direito, Processo e Desenvolvimento. No caminho até a presidência da ACM, atuou como promotor de Justiça no Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) por quase nove anos, foi servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e, posteriormente, juiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá.
Também possui experiência como professor universitário, juiz formador da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) e integra o Banco Nacional de Formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).
Confira novo quadro da ACM
Conselho Executivo
- Presidente: Juiz José Hercy Ponte de Alencar
- Vice-Presidente: Juíza Helga Medved
- Diretor de Comunicação Social: Juiz Cleber de Castro Cruz
- Diretor de Prerrogativas: Juiz Jorge Cruz de Carvalho
- Diretor Administrativo: Desembargador Mário Parente Teófilo Neto
- Diretor de Assuntos Culturais e Educacionais: Juiz Magno Rocha Thé Mota
- Diretor de Patrimônio e Finanças: Juiz Wallton Pereira de Souza Paiva
- Diretora de Aposentados: Juíza Francisca Sônia Costa
- Diretora de Pensionistas: Francisca Timbó de Lima
- Diretor de Esportes: Juiz Francisco Eduardo Girão Braga
- 1º Secretário: Juíza Edwiges Coelho Girão
- 2º Secretário: Juiz Anderson Alexandre Nascimento Silva
- 1º Tesoureiro: Juiz Raimundo Lucena Neto
- 2º Tesoureiro: Juíza Neliane Ribeiro de Alencar
Conselho Fiscal
- Desembargador José Eduardo Machado de Almeida
- Juiz Ademar da Silva Lima
- Juíza Cristiane Maria Castelo Branco Machado Ramos
- Juiz Hyldon Masters Cavalcante Costa
