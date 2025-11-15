Presidente da Associação Cearense de Magistrados é reeleito

Chapa "Valorização, Independência e União" foi eleita para o triênio 2026-2028 / Crédito: Carlos Pereira/divulgação

O presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), José Hercy Ponte de Alencar, foi reeleito para o triênio 2026-2028 em eleição realizada entre os dias 11 e 14 de novembro. A chapa foi a única inscrita. O juiz recebeu 438 votos válidos, o equivalente a 97% do total contabilizado pela ACM. LEIA TAMBÉM | Exames e consultas de pacientes do hospital César Cals serão remarcados após incêndio