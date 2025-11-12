Documentário conta a história da primeira prefeita de Fortaleza

Documentário conta a trajetória de Maria Luiza Fontenele, primeira prefeita de FortalezaIntitulado "Prefeita", filme traz entrevistas e imagens de arquivo para contar a trajetória política de uma das primeiras mulheres a comandar uma capital brasileira
A campanha eleitoral e a gestão da primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, serão retratadas no documentário Prefeita. Com exibição única e gratuita, o filme dirigido por Felipe Barroso estreia na sexta-feira, 28, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza.
A vitória de Maria Luiza nas eleições de 1985 também deu a ela a alcunha de primeira prefeita de capital eleita pelo PT no Brasil e uma das primeiras mulheres a serem eleitas prefeitas de capital no País, ao lado de Gardênia Gonçalves, eleita em São Luís pelo PSD naquele mesmo ano.
Leia mais
Para contar a história da ex-prefeita cearense, que administrou Fortaleza entre 1986 e 1988, o documentário reúne entrevistas, imagens de arquivo e registros atuais da Cidade para revisitar um período que marcou a política no Ceará.
A produção aborda desafios enfrentados durante o governo de Maria Luiza, como crises financeiras, greves de servidores e disputas com setores institucionais. Também apresenta iniciativas voltadas à participação popular na gestão pública e mudanças urbanas em Fortaleza nos anos 1980.
Entre os depoimentos que remontam a história, estão os de:
- Maria Luiza Fontenele; ex-prefeita
- Rosa da Fonseca, professora e militante;
- Jorge Paiva, assessor especial de Maria Luiza Fontenele;
- Bete Jaguaribe, professora e gestora cultural;
- Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará;
- Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará;
- José Genoíno Neto, ex-presidente do PT e ex-deputado federal;
- João Alfredo Melo, advogado e ex-deputado;
- Paulo Linhares, antropólogo e jornalista.
O documentário Prefeita foi produzido com apoio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e do Instituto Centec. O filme tem duração de 64 minutos e classificação indicativa de 12 anos. A trilha sonora é do sanfoneiro Nonato Lima.
Quem é Maria Luiz Fontenele?
Maria Luiza, nascida em 27 de novembro de 1942, em Quixadá, município a cerca de 169 quilômetros de Fortaleza, graduou-se em Serviço Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atuou como deputada estadual entre os anos de 1979 e 1985.
Nesse período, ela participou da elaboração do Estatuto do Magistério e de ações em defesa da anistia aos perseguidos políticos. Em 1985, Maria Luiza foi eleita prefeita de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tomou posse no ano seguinte.
Durante o mandato, ela implementou políticas importantes, como a criação da Área de Proteção Ambiental do Vale do Rio Cocó, e enfrentou greves e paralisações de serviços públicos essenciais.
Serviço
Estreia do documentário “Prefeita”
Quando: 28 de novembro, às 19 horas
Onde: Cineteatro São Luiz, localizado na rua Major Facundo, 500 - Centro, em Fortaleza
Entrada Gratuita