Documentário conta a história da primeira prefeita de Fortaleza

Dirigido por Felipe Barroso, documentário terá exibição única e gratuita na sexta-feira, 28, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz / Crédito: Divulgação/Documentário "Prefeita"

A campanha eleitoral e a gestão da primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, serão retratadas no documentário Prefeita. Com exibição única e gratuita, o filme dirigido por Felipe Barroso estreia na sexta-feira, 28, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza. A vitória de Maria Luiza nas eleições de 1985 também deu a ela a alcunha de primeira prefeita de capital eleita pelo PT no Brasil e uma das primeiras mulheres a serem eleitas prefeitas de capital no País, ao lado de Gardênia Gonçalves, eleita em São Luís pelo PSD naquele mesmo ano.

Maria Luiza Fontenele; ex-prefeita

Rosa da Fonseca, professora e militante;

Jorge Paiva, assessor especial de Maria Luiza Fontenele;

Bete Jaguaribe, professora e gestora cultural;

Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará;

Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará;

José Genoíno Neto, ex-presidente do PT e ex-deputado federal;

João Alfredo Melo, advogado e ex-deputado;

Paulo Linhares, antropólogo e jornalista. Maria Luiza Fontenele Crédito: Divulgação/Documentário "Prefeita" Lúcio Alcântara Crédito: Divulgação/Documentário "Prefeita" Paulo Linhares Crédito: Divulgação/Documentário "Prefeita" O documentário Prefeita foi produzido com apoio da Universidade de Fortaleza (Unifor) e do Instituto Centec. O filme tem duração de 64 minutos e classificação indicativa de 12 anos. A trilha sonora é do sanfoneiro Nonato Lima. Quem é Maria Luiz Fontenele? Maria Luiza, nascida em 27 de novembro de 1942, em Quixadá, município a cerca de 169 quilômetros de Fortaleza, graduou-se em Serviço Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atuou como deputada estadual entre os anos de 1979 e 1985.

Nesse período, ela participou da elaboração do Estatuto do Magistério e de ações em defesa da anistia aos perseguidos políticos. Em 1985, Maria Luiza foi eleita prefeita de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tomou posse no ano seguinte. Durante o mandato, ela implementou políticas importantes, como a criação da Área de Proteção Ambiental do Vale do Rio Cocó, e enfrentou greves e paralisações de serviços públicos essenciais. Serviço Estreia do documentário “Prefeita”

Quando: 28 de novembro, às 19 horas