Livro revisita a gestão da ex-prefeita Maria Luiza em Fortaleza

A primeira prefeita de Fortaleza ganha obra sobre seu mandato nos anos 1980 / Crédito: AURÉLIO ALVES

No dia 4 de setembro, o Instituto Poliglota, localizado na Praia de Iracema, será palco do lançamento do livro “A culpa é da Maria? Fortaleza 1986”, de autoria do professor Aristides Braga Neto. A obra oferece uma imersão na Fortaleza dos anos 1980, período marcado por desafios políticos e sociais, e detalha a gestão da primeira mulher eleita prefeita de uma capital brasileira, a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele.

Maria Luiza, nascida em 27 de novembro de 1942, em Quixadá – município a cerca de 169 quilômetros da capital cearense – graduou-se em Serviço Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atuou como deputada estadual pelo MDB e PMDB entre os anos de 1979 e 1985.

