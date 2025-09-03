Livro revisita a gestão da ex-prefeita Maria Luiza em Fortaleza

Livro revisita a gestão da ex-prefeita Maria Luiza Fontenele em FortalezaO evento de lançamento acontece no dia 4 de setembro, na Praia de Iracema, e promete uma experiência que vai além da leitura, com músicas e vozes da época
No dia 4 de setembro, o Instituto Poliglota, localizado na Praia de Iracema, será palco do lançamento do livro “A culpa é da Maria? Fortaleza 1986”, de autoria do professor Aristides Braga Neto. A obra oferece uma imersão na Fortaleza dos anos 1980, período marcado por desafios políticos e sociais, e detalha a gestão da primeira mulher eleita prefeita de uma capital brasileira, a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele.
Maria Luiza, nascida em 27 de novembro de 1942, em Quixadá – município a cerca de 169 quilômetros da capital cearense – graduou-se em Serviço Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atuou como deputada estadual pelo MDB e PMDB entre os anos de 1979 e 1985.
Nesse período, Maria Luiz Fontenele participou da elaboração do Estatuto do Magistério e de ações em defesa da anistia aos perseguidos políticos. Em 1985, ela foi eleita prefeita de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tomou posse no dia 1º de janeiro de 1986.
Durante seu mandato, Maria Luiza implementou políticas importantes, como a criação da Área de Proteção Ambiental do Vale do Rio Cocó, e enfrentou greves e paralisações de serviços públicos essenciais.
O livro de Aristides Braga Neto registra de forma detalhada os acontecimentos do período, as decisões administrativas e os desafios enfrentados pela prefeita.
O lançamento promete ir além da leitura, oferecendo aos presentes uma experiência que inclui vozes, visões e músicas da época, permitindo um mergulho completo na história da cidade e dos acontecimentos da época. O evento é aberto ao público.
"Será uma noite de lembrança, trocas e muito aprendizado. No dia 4 de setembro, às 19h, espero todos no Instituto Poliglota da Praia de Iracema para esse momento especial. Compartilhe com seus amigos", escreveu o autor em publicação nas redes sociais.
