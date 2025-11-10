Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje aliado, vereador já defendeu 'cadeira elétrica' para RC

Hoje aliado de RC, Inspetor Alberto já defendeu "cadeira elétrica" para o ex-prefeito

Enquanto Roberto Cláudio foi prefeito, o vereador foi forte crítico do gestor por políticas durante a pandemia da covid-19
Atualizado às Autor Política O POVO
Autor
Política O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) e o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) hoje estão do mesmo lado político, na oposição ao PT em Fortaleza e no Ceará. Porém, o vereador bolsonarista já foi extremamente crítico da gestão de RC, enquanto ele era prefeito da Capital.

À época, o principal foco dos ataques do parlamentar era a administração de RC o município durante a pandemia da Covid-19, principalmente com a construção do hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas (PV). Na ocasião, a oposição acusou Roberto Cláudio de desvio de dinheiro.

Hoje aliado, o vereador Inspetor Alberto (PL) já defendeu
Hoje aliado, o vereador Inspetor Alberto (PL) já defendeu "cadeira elétrica" para Roberto Cláudio (União) Crédito: Reprodução/Facebook: Inspetor Alberto

Alberto, assim como outros políticos hoje aliados de RC como o próprio André Fernandes (PL), eram ferrenhos críticos, chegando a puxar até coro para que o então prefeito fosse preso

Em uma das postagens mais duras, em agosto de 2020, Inspetor afirmou que político corrupto "mata seus próprios eleitores" e disse que em um país de vergonha, Roberto Cláudio "já estaria sentado na cadeira elétrica!".

Nesta segunda-feira, 10, o ex-prefeito esteve em encontro com vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). RC e Inspetor Alberto até posaram juntos para fotos. Ambos endossaram a união contra o PT no Estado e o alinhamento do bloco opositor para às eleições de 2026.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar