Hoje aliado, vereador já defendeu 'cadeira elétrica' para RC

Hoje aliado de RC, Inspetor Alberto já defendeu "cadeira elétrica" para o ex-prefeitoEnquanto Roberto Cláudio foi prefeito, o vereador foi forte crítico do gestor por políticas durante a pandemia da covid-19
O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) e o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) hoje estão do mesmo lado político, na oposição ao PT em Fortaleza e no Ceará. Porém, o vereador bolsonarista já foi extremamente crítico da gestão de RC, enquanto ele era prefeito da Capital.
À época, o principal foco dos ataques do parlamentar era a administração de RC o município durante a pandemia da Covid-19, principalmente com a construção do hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas (PV). Na ocasião, a oposição acusou Roberto Cláudio de desvio de dinheiro.
Alberto, assim como outros políticos hoje aliados de RC como o próprio André Fernandes (PL), eram ferrenhos críticos, chegando a puxar até coro para que o então prefeito fosse preso.
Em uma das postagens mais duras, em agosto de 2020, Inspetor afirmou que político corrupto "mata seus próprios eleitores" e disse que em um país de vergonha, Roberto Cláudio "já estaria sentado na cadeira elétrica!".
Nesta segunda-feira, 10, o ex-prefeito esteve em encontro com vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). RC e Inspetor Alberto até posaram juntos para fotos. Ambos endossaram a união contra o PT no Estado e o alinhamento do bloco opositor para às eleições de 2026.