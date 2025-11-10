Hoje aliado, vereador já defendeu 'cadeira elétrica' para RC

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.11.2025:.Roberto Cláudio se reúne com vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) e o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) hoje estão do mesmo lado político, na oposição ao PT em Fortaleza e no Ceará. Porém, o vereador bolsonarista já foi extremamente crítico da gestão de RC, enquanto ele era prefeito da Capital. À época, o principal foco dos ataques do parlamentar era a administração de RC o município durante a pandemia da Covid-19, principalmente com a construção do hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas (PV). Na ocasião, a oposição acusou Roberto Cláudio de desvio de dinheiro.