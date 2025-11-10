RC: união da oposição vale mais que sonho de ser governador do CE

Roberto Cláudio participou de evento da oposição na Câmara Municipal / Crédito: Camila Maia - Especial para O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), participou na manhã desta segunda-feira, 10, de encontro da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele admitiu o sonho de ser governador, mas ressaltou estar pronto para qualquer missão no ano que vem. Sem citar nomes, RC argumentou que sete dos dez "maiores líderes políticos do Ceará" estão com a oposição e comparou o tempo em que esteve aliado ao grupo liderado pelo PT com o caso de alguém que se apaixona, namora, mas acaba se decepcionando.

Sonho de ser governador Roberto não escondeu ter o sonho de governar o Ceará, mas afirmou que o desejo é menor do que a importância de se ter uma unidade na oposição no Estado. "Fui candidato a governador da última eleição. Então, eu tenho o sonho, tenho o desejo de um dia poder ser governador do meu Estado. Esse sonho e esse meu desejo, eles são menores, e precisam ser menores, do que a capacidade que nós, enquanto grupo, enquanto unidade, vai ter de produzir os melhores nomes, a melhor chapa, aquela mais competitiva e mais capaz de governar e legislar bem. É isso que a gente vai fazer, cada um de nós tem que dar o exemplo", explicou. RC afirmou que está disposto a concorrer a um cargo eletivo em 2026 para ajudar o grupo. "A missão que for necessária cumprir, eu irei. Eu quero me candidatar a um cargo eletivo na próxima eleição, isso não escondo de ninguém também, porque sei que com a força de um mandato eletivo você tem muito mais capacidade de influenciar para melhor a vida das pessoas, mas quero ser o jogador desse time aqui. E para ser mais um jogador desse time, a gente tem que entrar desprendido para que as as circunstâncias da política nacional, estadual, a dinâmica espontânea da vontade das pessoas defina qual é a melhor chapa da oposição", acrescentou.

Ele evitou falar por Ciro Gomes, sobre se o ex-ministro será ou não candidato ao governo, mas lembrou o que o aliado disse em eventos recentes, de que não estava mais com intenção de ser candidato, mas as circunstâncias o fizeram repensar isso, e que, embora a razão o diga para não concorrer, é regido pelo coração. Em encontro na CMFor, Roberto Cláudio (União Brasil) diz que 7 das 10 maiores forças políticas do Ceará estão com a oposição. Ele fez ainda uma comparação à união existente no grupo com a relação entre grupo governista pic.twitter.com/Ieqg9Wzq3r — Jogo Político (@jogopolitico) November 10, 2025

Líderes políticos Segundo RC, sete dos maiores líderes do Estado estão alinhadas com a oposição. Ele não citou quem são esses líderes. "Dos 10 líderes com força política eleitoral maior do Estado do Ceará, pelo menos, eu estou deixando aqui uma dúvida, sete estão na oposição. Não vou nominar não, para não gerar desconforto em ninguém, mas todos vocês vão saber contar bem ligeirinho. Dos 10, sete, pelo menos em termos de voto, estão na oposição", argumentou. "Somados o tempo do PL, da União Progressista, do PSDB, do Avante, Cidadania, que estão conosco também, a gente, pela primeira vez, terá um palanque de oposição com mais tempo de TV do que o do governo", lembrou.

Roberto disse os encontros da oposição tem que ser mantidos, pois sempre geram reação do governo. "Reagir é bom, não é? Se for reagir com trabalho para o povo, a gente na oposição está cumprindo nosso trabalho. Infelizmente, a reação de lá é pancada, piada e deboche. A nossa não, é levar esse debate a sério, porque a gente leva muito a sério o Ceará e os cearenses". Namoro e decepção RC criticou o fato de todo o poder estar nas mãos de um único partido (PT), avaliando que a população apostou nisso na esperança de que, unindo os governantes, não faltaria dinheiro para o Ceará. Ele admitiu já ter feito parte da base petista, especialmente no governo Camilo Santana (PT), mas disse que se decepcionou. "O ciclo do PT aqui no Ceará, e eu envolvo os oito anos do Camilo e eu fui aliado de parte desse círculo, reconheço isso sem nenhum problema. A gente, às vezes, namora, se apaixona e depois se decepciona, não? Às vezes, a gente não tem um amigo de uma vida inteira e se sente traído e enganado? Isso faz parte da vida e a política é do mesmo jeito", declarou.