Gleisi anuncia R$ 149 bilhões do PAC para o Ceará até 2030

Ministra Gleisi Hoffmann discursa no evento / Crédito: Gustavo Bezerra/SRI

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Gleisi Hoffmann (PT) anunciou que o governo federal, com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 149 bilhões no Ceará até 2030. "Nós já temos muitos projetos no Ceará. Por exemplo, só o PAC até 2030 vai investir R$ 149 bilhões entre creches, entre escolas, institutos federais, Minha Casa Minha Vida, infraestrutura na área de abastecimento de água. Então, é muita coisa", afirmou a ministra.

Segundo Guimarães, ideia central era aproximar os gestores municipais do poder central. "Hoje, cada vez mais, nós queremos que os municípios brasileiros, não só no caso do Ceará, estejam integrados naquelas políticas que são desenvolvidas pelo governo da República, governo do presidente Lula. O meu papel como líder do governo, e da ministra Gleisi, é conversar um pouco sobre os projetos, o balanço daquilo que está sendo feito e aquilo que poderá ser feito até 2026", afirmou. E seguiu: "Esse é um objetivo muito importante da reunião, ouvir os prefeitos e planejar os projetos que nós temos pro Ceará em 2026, tanto do ponto de vista do governo do estado, como também dos municípios, porque cada município tem sua pasta de projeto e as prioridades", disse.

Prefeitos posam para foto ao final do evento em Brasília Crédito: Júnior Linhares Deputado Guimarães durante o evento Crédito: Gustavo Bezerra/SRI A expectativa é que, a partir dessa aproximação, os prefeitos possam compreender melhor, por exemplo, os mecanismos de captação de recursos, execução de obras e articulação de novos projetos, especialmente ligados ao PAC. Além dos gestores municipais, estiveram presentes representantes de prefeituras, a senadora Augusta Brito (PT-CE), quatro deputados estaduais e os reitores da Universidade Estadual do Ceará (Uece), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).