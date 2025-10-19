Duplicação de 100 quilômetros da BR-340 terá investimento previsto de R$ 1 bi do Novo PAC

A duplicação de 100 quilômetros da BR-340, no Rio Grande do Norte, terá investimento total de R$ 1 bilhão, com recursos garantidos pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de acordo com o edital publicado pelo Ministério dos Transportes.

Ao todo, o programa contempla sete lotes e intervenções entre Mossoró e Assú, e entre Macaíba e Riachuelo.