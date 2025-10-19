Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Duplicação de 100 quilômetros da BR-340 terá investimento previsto de R$ 1 bi do Novo PAC

A duplicação de 100 quilômetros da BR-340, no Rio Grande do Norte, terá investimento total de R$ 1 bilhão, com recursos garantidos pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de acordo com o edital publicado pelo Ministério dos Transportes.

Ao todo, o programa contempla sete lotes e intervenções entre Mossoró e Assú, e entre Macaíba e Riachuelo.

De acordo com a pasta, em nota, as melhorias têm como objetivos principais aumentar a fluidez do tráfego, garantir mais segurança viária e promover o desenvolvimento regional.

A expectativa é que sejam gerados 5,5 mil empregos direitos, indiretos e por efeito de renda.

