Duplicação de 100 quilômetros da BR-340 terá investimento previsto de R$ 1 bi do Novo PAC
A duplicação de 100 quilômetros da BR-340, no Rio Grande do Norte, terá investimento total de R$ 1 bilhão, com recursos garantidos pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de acordo com o edital publicado pelo Ministério dos Transportes.
Ao todo, o programa contempla sete lotes e intervenções entre Mossoró e Assú, e entre Macaíba e Riachuelo.
De acordo com a pasta, em nota, as melhorias têm como objetivos principais aumentar a fluidez do tráfego, garantir mais segurança viária e promover o desenvolvimento regional.
A expectativa é que sejam gerados 5,5 mil empregos direitos, indiretos e por efeito de renda.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente