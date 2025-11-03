PSB de Sobral expulsa vereadores por infidelidade partidária

Marlon Sobreira e Socorrinha Brasileiro devem recorrer à instância estadual do partido / Crédito: Reprodução/ Instagram

O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Sobral expulsou os vereadores Marlon Sobreira e Socorrinha Brasileiro da legenda, após uma reunião interna nesta sexta-feira, 31, em consequência de infidelidade partidária durante a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. A denúncia contra os vereadores detalha: "Na ocasião, desconsideraram completamente a orientação do partido e votaram na chapa composta por membros do partido UNIÃO, em detrimento da chapa oficial do PSB, que contava com nomes indicados pela liderança partidária".

Em adição, a representação aponta que Marlon Sobreira e Socorrinha Brasileiro "não estão na condição de representantes legítimos do partido a compor representações estratégicas" na Câmara. Ao O POVO, a deputada estadual e presidente do PSB Sobral, Lia Gomes, afirmou que a expulsão dos dois vereadores foi consequência de infidelidade partidária. Segundo Lia, o PSB havia apresentado uma chapa para a eleição da presidência da Câmara de Sobral, a qual era constituída apenas por membros do próprio partido. Os vereadores foram orientados a votar nessa chapa, porém, votaram na chapa da oposição, ligada ao partido do atual prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil), de grupo político que rivaliza historicamente com a família de Lia (os Ferreira Gomes) em Sobral. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO “Eles também estão permanentemente alinhados com o novo prefeito (Oscar Rodrigues, do União Brasil). Seguindo todas as orientações, fazendo parte e tudo (sic). De fato já não faziam mais parte do PSB, foi só uma regularização”, afirmou a dirigente ao O POVO.

Segundo a denúncia contra Marlon e Socorrinha, além da violação de deveres partidários, os vereadores expulsos não seriam, nem são considerados "indicações legítimas do PSB para integrar comissões de maior relevância ou importância". Marlon Sobreira é irmão do deputado estadual Marcos Sobreira, líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Lia Gomes explicou que o processo interno contra os dois vereadores expulsos já corria há cerca de sete meses e que Marcos foi indicado para a vaga de líder da bancada com o processo já em curso. “(O processo) já existia e ele (Marcos Sobreira) nem fez questão de dizer que não concorda com essa posição que o irmão dele tomou”, disse Lia. “Essa expulsão já estava tendo um processo interno formal de apuração há muito tempo, durou sete meses esse processo, fomos dando todos os prazos”, acrescentou.