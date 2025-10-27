Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ricardo Lewandowski recebe título de cidadão cearense na Assembleia

Homenagem ao ministro da Justiça foi proposta por Evandro Leitão e aprovada pela Assembleia Legislativa, com sanção ainda na gestão de Camilo Santana
Autor Wilnan Custódio
Autor
Wilnan Custódio Estágiario
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vai receber na tarde desta terça-feira, 28, o título de cidadão cearense, concedido pela Assembleia Legislativa do Ceará. A solenidade de entrega acontece às 16 horas no plenário 13 de maio.

O título ao integrante do governo federal foi proposto pelo ex-deputado e ex-presidente do parlamento estadual, e hoje prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Natural do Estado do Rio de Janeiro, Lewandowski é graduado em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1971, e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 1973.

Além das graduações, o ministro tem dois títulos de mestrado, sendo um em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), e em Relações Internacionais pela The Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, nos Estados Unidos, além de ser doutor em Direito também pela USP.

Profissionalmente atuou como advogado e juiz de direito, sendo também juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2006 e 2023, assumindo a presidência da corte entre 2014 e 2016.

A entrada do ministro na magistratura foi em 1990 quando assumiu o cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, sendo escolhido pelo ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia.

Para além dos cargos na magistratura, ele foi secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo, entre 1984 e 1988, e presidiu a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) em 1988 e 1989. Lewandowski também atuou como ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 2006 a 2012.

Título foi sancionado ainda por Camilo

O projeto de concessão do título de cidadão cearense ao ministro Ricardo Lewandowski foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará em 2021. A proposta foi apresentada pelo então deputado estadual Evandro Leitão, à época presidente do Legislativo. O texto foi apreciado e aprovado em plenário, seguindo o trâmite regimental da Casa até sua sanção pelo Governo do Estado.

A sanção do projeto foi realizada pelo então governador Camilo Santana, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. Com o ato, o título passou a ter validade legal e foi incluído entre as homenagens concedidas pela Assembleia a personalidades nacionais. A concessão seguiu o rito formal previsto para esse tipo de honraria no âmbito do Poder Legislativo estadual.

A cerimônia de entrega, que havia sido adiada devido ao período de pandemia, foi posteriormente agendada para sessão solene no plenário 13 de Maio. O evento cumpre o que foi estabelecido na lei sancionada por Camilo Santana em 2021, concluindo o processo iniciado ainda na gestão anterior da Assembleia.

