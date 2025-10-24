Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa da Criança de Caucaia realiza atendimento especializado para crianças em vulnerabilidade

Inaugurada na última semana, a Casa da Criança e do Adolescente centraliza acesso à políticas públicas de assistência social e emissão de documentos para crianças com TEA
A Casa da Criança e do Adolescente de Caucaia foi inaugurada na última sexta-feira, 17, e centraliza serviços de assistência social e encaminhamentos para políticas públicas especializadas como acolhimento temporário e atenção específica para crianças em vulnerabilidade. A unidade também conta com Núcleo da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

O espaço oferece quatro principais serviços: o Programa Família Acolhedora, política pública de reintegração de crianças e adolescentes em ambiente familiar por meio de lares temporários; o Programa Criança Feliz, que garante o desenvolvimento de crianças na primeira infância (até 6 anos); a Escuta Especializada, regida pela Lei federal nº 13.431/2017, que estabelece a escuta acolhedora para crianças  que passaram por situações de risco sem a necessidade de prestar depoimento fora do ambiente policial ou judicial.

Além disso, o serviço de emissão da carteira de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não apenas crianças. Para realizar a solicitação, basta apresentar laudo médico, documento de identidade da pessoa com TEA ou dos responsáveis, foto 3x4 atualizada e comprovante de residência mo município.

A moradora do bairro Planalto Caucaia, Maria Cleuda Marçal, 58, foi até a unidade para garantir a emissão da Carteira para o filho de 12 anos, recém-diagnosticado com TEA: "Espero que muitas portas se abram depois de receber a carteirinha, para que ele tenha um acesso mais facilitado ao atendimento médico e outros serviços". 

Para o conselheiro tutelar Josiel Melo Alencar, a Casa da Infância deve garantir uma aproximação entre o trabalho do Conselho e as políticas públicas: "Para nós é muito importante pois irá efetuar a garantia de direitos dessas crianças. Os conselheiros esperam estar mais próximos desses atores para garantir que lá na ponta, onde estamos, os que precisam tenham acesso a tudo com dignidade". 

O prefeito Naumi Amorim (PSD) comentou que o equipamento deve "trazer esperança para as crianças de Caucaia" e afirma que espera que todos os novos equipamentos inaugurados recebam os moradores com estrutura adequada, climatização e profissionais especializados para tratar de todos os níveis de cuidade com a infância.  

Serviço 

Casa da Criança e do Adolescente 

Rua Joaquim Bento Cavalcante, 429, Grilo 

 

