Casa da Criança de Caucaia realiza atendimento especializado para crianças em vulnerabilidade

Casa da Criança e do Adolescente reúne programas de assistência infantil em Caucaia / Crédito: Lorena Frota

A Casa da Criança e do Adolescente de Caucaia foi inaugurada na última sexta-feira, 17, e centraliza serviços de assistência social e encaminhamentos para políticas públicas especializadas como acolhimento temporário e atenção específica para crianças em vulnerabilidade. A unidade também conta com Núcleo da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O espaço oferece quatro principais serviços: o Programa Família Acolhedora, política pública de reintegração de crianças e adolescentes em ambiente familiar por meio de lares temporários; o Programa Criança Feliz, que garante o desenvolvimento de crianças na primeira infância (até 6 anos); a Escuta Especializada, regida pela Lei federal nº 13.431/2017, que estabelece a escuta acolhedora para crianças que passaram por situações de risco sem a necessidade de prestar depoimento fora do ambiente policial ou judicial.

Além disso, o serviço de emissão da carteira de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não apenas crianças. Para realizar a solicitação, basta apresentar laudo médico, documento de identidade da pessoa com TEA ou dos responsáveis, foto 3x4 atualizada e comprovante de residência mo município. A moradora do bairro Planalto Caucaia, Maria Cleuda Marçal, 58, foi até a unidade para garantir a emissão da Carteira para o filho de 12 anos, recém-diagnosticado com TEA: "Espero que muitas portas se abram depois de receber a carteirinha, para que ele tenha um acesso mais facilitado ao atendimento médico e outros serviços".

Vacinação Antirrábica em Caucaia: veja como vacinar seu pet Sobre o assunto Caucaia: Manifestantes cobram esclarecimentos sobre possíveis mudanças no transporte gratuito

Vacinação Antirrábica em Caucaia: veja como vacinar seu pet Para o conselheiro tutelar Josiel Melo Alencar, a Casa da Infância deve garantir uma aproximação entre o trabalho do Conselho e as políticas públicas: "Para nós é muito importante pois irá efetuar a garantia de direitos dessas crianças. Os conselheiros esperam estar mais próximos desses atores para garantir que lá na ponta, onde estamos, os que precisam tenham acesso a tudo com dignidade".