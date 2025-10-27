Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 27, em entrevista coletiva em Kuala Lumpur, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "faz parte do passado da política brasileira".

A declaração foi dada ao comentar a conversa que teve com o presidente Donald Trump, no sábado, 25, na capital da Malásia. Segundo Lula, o líder americano demonstrou compreender "a gravidade do que ocorreu no Brasil" e a seriedade do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Expliquei a ele que o julgamento foi muito sério, com provas contundentes, e que o que tentaram fazer no Brasil foi grave", disse Lula.

O presidente afirmou que, para Trump, o assunto é "página virada" e que as relações entre Brasil e Estados Unidos seguirão em novo patamar. "Com três reuniões que ele fizer comigo, vai perceber que o Bolsonaro era nada, praticamente", declarou.

LULA TRUMP BOLSONARO

