AO VIVO: tensão entre EUA e Venezuela

AO VIVO: tensão entre EUA e VenezuelaO presidente estadunidense autorizou ações secretas antidrogas e mira cartéis ligados à Venezuela. Muduro informa que o país já possui mais de cinco mil mísseis russos
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 24, repercute a declaração do ministro da Defesa da Venezuela sobre a presença de agentes da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) no país. Segundo ele, essa é uma tentativa de derrubar o presidente Nicolás Maduro.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou à imprensa norte-americana que enviou navios de guerra em uma operação antidrogas no Caribe e a ação poderia incluir "operações letais". Além disso, Trump diz ter autorizado as operações devido à existência de uma rede de tráfico entre Venezuela e EUA.
Ao ser questionado, Trump afirmou que a operação contra cartéis seria iniciada nesta quinta-feira, 23, por terra. Disse ainda que: "Acho que vamos apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país. Certo? Vamos matá-las".
Já Nicolás Maduro afirmou, nesta quarta-feira, 22, que a Venezuela adquiriu mais de cinco mil mísseis de defesa russos e que eles já foram instalados em pontos estratégicos do país.
Apesar de negar, pelo menos um bombardeiro americano B-1B sobrevoou o Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela, nesta quinta-feira, segundo plataformas de rastreamento de voos. Trump assegurou aos jornalistas que a informação era "falsa".
O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, comparou os traficantes venezuelanos com "terroristas do Estado Islâmico e Al-Qaeda do ocidente" e que todos os responsáveis pela venda e distribuição de droga seriam tratados assim.
