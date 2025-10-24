AO VIVO: tensão entre EUA e Venezuela

MInistro da Defesa venezuelano afirma que agnetes da CIA estão infiltrados no país / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 24, repercute a declaração do ministro da Defesa da Venezuela sobre a presença de agentes da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) no país. Segundo ele, essa é uma tentativa de derrubar o presidente Nicolás Maduro. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou à imprensa norte-americana que enviou navios de guerra em uma operação antidrogas no Caribe e a ação poderia incluir "operações letais". Além disso, Trump diz ter autorizado as operações devido à existência de uma rede de tráfico entre Venezuela e EUA.

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, comparou os traficantes venezuelanos com "terroristas do Estado Islâmico e Al-Qaeda do ocidente" e que todos os responsáveis pela venda e distribuição de droga seriam tratados assim.