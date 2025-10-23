Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardeiro dos EUA se aproxima da costa venezuelana, mas Trump nega

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Notícia

Pelo menos um bombardeiro americano B-1B sobrevoou o Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela, nesta quinta-feira (23), segundo plataformas de rastreamento de voos, embora Donald Trump tenha assegurado a jornalistas que a informação era "falsa".

Essa foi a segunda demonstração de força de aeronaves dos Estados Unidos em uma semana.

O voo ocorreu em meio a uma ofensiva militar contra supostos traficantes de drogas na região, que já resultou em pelo menos nove ataques a embarcações no Mar do Caribe e no Pacífico, com um saldo de ao menos 37 mortos.

Dados do site Flightradar24 consultados pela AFP mostraram um B-1B se aproximando da costa venezuelana na tarde desta quinta-feira, antes de virar em direção ao norte e desaparecer do radar.

Questionado na Casa Branca sobre o envio dos B-1B, Trump respondeu que a informação era "falsa".

Os Estados Unidos "não estão contentes com a Venezuela por muitas razões", acrescentou.

O presidente também fez duras críticas à Colômbia e ao México, que, segundo ele, estariam sob controle do narcotráfico, e voltou a insultar o presidente colombiano, Gustavo Petro, chamando-o de "meliante".

Em outro momento, Trump foi perguntado se acreditava que o fentanil, droga responsável pelo maior número de mortes nos EUA, passava pela Venezuela vindo da China, e respondeu afirmativamente, sem dar mais detalhes.

Na semana anterior, bombardeiros B-52 baseados nos Estados Unidos haviam sobrevoado a costa venezuelana por várias horas.

O Exército americano descreveu essa missão como uma demonstração do compromisso de Washington "em dissuadir proativamente ameaças de adversários, aprimorar o treinamento das tripulações e garantir a prontidão da força global para responder a qualquer contingência ou desafio".

Os Estados Unidos mobilizaram aviões furtivos, navios e tropas especiais, mas ainda não apresentaram provas de que as oito embarcações e um submarino atacados estivessem envolvidos no tráfico de drogas.

As tensões regionais aumentaram com a campanha.

A Venezuela acusa Washington de conspirar para derrubar o presidente Nicolás Maduro, que afirmou na quarta-feira que o país conta com 5 mil mísseis portáteis terra-ar de fabricação russa para enfrentar as forças americanas.

eua

