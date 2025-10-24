EUA e Trinidad e Tobago anunciam exercícios militares perto da Venezuela

Estados Unidos e Trinidad e Tobago anunciaram exercícios militares conjuntos perto das costas da Venezuela, pouco após o apelo do presidente venezuelano Nicolás Maduro contra uma guerra, diante da presença de navios americanos na região. O anúncio acontece em meio a um destacamento de forças militares dos Estados Unidos desde agosto em frente ao litoral da Venezuela, com destróieres, um submarino e embarcações com forças especiais em águas internacionais do Caribe, com o suposto propósito de combater o tráfico de drogas.

"No crazy war, please. Não à guerra louca. No crazy war. A Venezuela quer paz", disse Maduro na quinta-feira. A mobilização militar americana matou 37 pessoas em nove bombardeios contra supostas embarcações com drogas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico até o momento. Dados do site de rastreamento de tráfego aéreo Flightradar24 mostraram na quinta-feira um bombardeiro B-1B se aproximando da costa venezuelana, antes de virar para o norte. Em declarações à imprensa, Trump negou o envio das aeronaves à Venezuela, mas não escondeu o descontentamento com as autoridades do país, que acusa de vínculos com o narcotráfico.

"Eles esvaziaram suas prisões em nosso país", afirmou. "Não vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra ao Congresso", que tem a competência constitucional para a atribuição. "Simplesmente vamos matar pessoas que vêm ao nosso país", acrescentou Trump. - A CIA "fracassará" -

O contratorpedeiro dos Estados Unidos USS Gravely (DDG-107) "realizará treinamentos conjuntos com a Força de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF)", informou o Ministério das Relações Exteriores do país insular em um comunicado. O navio partirá no dia 30 de outubro. "A presença das forças militares americanas em Trinidad e Tobago coloca em evidência o compromisso dos Estados Unidos com a segurança regional e a cooperação no Caribe", acrescenta o comunicado.

A Venezuela acusou o novo governo trinitino de servir aos interesses de Washington. A primeira-ministra Kamla Persad Bissessar expressou apoio a Trump e às operações no Caribe. Os bombardeios americanos supostamente mataram dois cidadãos de Trinidad e Tobago, mas as autoridades do país ainda não confirmaram a informação. Também não desmentiram as denúncias das famílias.